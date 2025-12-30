Nezvestná Ivana zo Žiliny: Polícia vyhlásila pátranie

ŽILINA - Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnej 33-ročnej Ivane Čavajdovej zo Žiliny. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaná je nezvestná od 29. decembra, keď bola naposledy videná v mieste trvalého bydliska. Od tej doby je miesto jej pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.
Doplnila, že nezvestná žena je 167 centimetrov vysoká, má štíhlu postavu a svetlé vlasy po plecia. Naposledy mala oblečenú čiernu zimnú bundu, tmavomodré rifle, čierno-zelenú šiltovku a so sebou mala tmavý ruksak a bledomodrú ľadvinku.
„Akékoľvek informácie o nezvestnej môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.