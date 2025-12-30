Nový rok prinesie lepšiu dostupnosť prsných epitéz a zdravotníckych pomôcok

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR avizuje zlepšenie starostlivosti o pacientky s rakovinou prsníka. Úhrada a dostupnosť prsných epitéz a zdravotníckych pomôcok má byť lepšia. Onkologické pacientky sa zároveň od nového roka dostanú k pooperačným epitézam hneď po operácii, počas hospitalizácie. Informovali o tom z komunikačného odboru rezortu s tým, že opatreniami chcú okrem iného podporiť fyzickú aj psychickú rekonvalescenciu pacientiek.
„Ženy po mastektómii prechádzajú náročnou cestou liečby, zotavovania a hľadania novej rovnováhy. Zlepšovanie dostupnosti prsných epitéz a zdravotníckych pomôcok vnímame ako konkrétnu formu podpory, ktorá pomáha pacientkam získať späť dôstojnosť, sebavedomie a kvalitu života,“ skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
MZ začalo konanie týkajúce sa prsných epitéz. Chce úpravu maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne a zmenu množstvového limitu. „Zmena je navrhnutá tak, aby výška úhrady pokryla dve najpredpisovanejšie prsné epitézy bez doplatku. Predovšetkým sa však upraví množstevný limit tak, že pacientka bude mať nárok na jeden kus počas prvých šiestich mesiacov od mastektómie a následne na jeden kus raz ročne (dve epitézy v prvom roku, ktoré zohľadnia zmenu potrieb pacientiek počas liečby),“ ozrejmil rezort.
Pacientky sa od 1. januára 2026 dostanú k pooperačným epitézam hneď po operácii, ešte počas hospitalizácie. „Ide o dôležitý krok na zabezpečenie včasnej pooperačnej starostlivosti pre pacientky. Aktuálne si po ne museli ísť do výdajne po hospitalizácii, od nového roka ich môžu dostať na oddelení ešte počas hospitalizácie,“ doplnilo ministerstvo. Dané kroky ocenili i viaceré pacientske organizácie.