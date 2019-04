Chlapček (7) sa hral na dvore, začal strašne kričať: Jeden pohľad a matka takmer zošalela od strachu

LAKE COWICHAN – Šokujúci pohľad sa naskytol matke z Kanady, keď na dvore pred domom napadla puma jej malého syna. Holými rukami sa pustila do boja so šelmou, ktorá nakoniec utiekla. Šéf rezervácií v Britskej Kolumbii potvrdil, že v regióne vystopovali mláďatá v zlom stave, ktoré už odstrelili.

Pumy americké sú vo všeobecnosti pokojné a tiché. Útoky na človeka sú v severoamerickom regióne veľmi zriedkavé, za posledných sto rokov ich bolo zhruba tucet. Neďaleko kanadského Vancouvera ale puma pred pár dňami napadla sedemročného chlapca, keď sa hral na dvore pred domom.

Zack veľmi kričal, preto jeho mama Chelsea Bromleyová vybehla von zistiť, čo sa deje. Naskytol sa jej hrozný pohľad. Uvidela, ako jej synček zápasí so šelmou, ktorá sa mu zahryzla do predlaktia. Nebojácna žena neváhala, skočila na predátora a holými rukami sa snažila otvoriť mu papuľu. "Nedarilo sa jej to, kričala o pomoc a vtom zviera utieklo. Všade bolo veľa krvi," opisuje dramatické chvíle jej manžel Kevin.

Zdroj: Getty Images

Zraneného chlapca previezol vrtuľník do nemocnice, kde mu lekári zašili rany na ruke a na hlave, informovala televízia CBC News. Jeho mladšia sestra si vraj všimla, že v okolí sa potuluje aj druhé mláďa. Inšpektor ochrany prírody v Britskej Kolumbii Ben York potvrdil, že matka spacifikovala pumu a zachránila život svojho syna.

Zamestnanci rezervácie neskôr vystopovali a zabili dve malé pumy pri jazere Cowichan. "Zvieratá boli vo veľmi zlom stave, vychudnuté a slabé. Zrejme zostali samé bez matky a neboli schopné nájsť si dostatok potravy. Až pitva potvrdí, či trpeli nejakým ochorením alebo boli zranené," uviedol York.