FOTO Znetvorená žena (35) varuje ostatných: Neurobte tú istú chybu počas jazdy v aute ako ja!

Gráinne z Írska mala 22 rokov, keď spolu s priateľom havarovali v írskom meste Borris-in-Ossory v okrese Laois. "Išli sme práve na vianočné nákupy. Priateľ šoféroval a ja som odpočívala na sedadle spolujazdca s vyloženými nohami na palubnej doske. Nohy som mala skrčené pod hrudníkom, keď sme dostali šmyk a narazili do múru," opisuje desivé chvíle.

Zdroj: Getty Images

Airbag narazil do jej nôh tak silno, že skončili v jej tvári, kde zlomili všetky kosti. Dievčine v dôsledku toho začala unikať mozgovomiechová tekutina. Po príchode do nemocnice skončila na operačnom stole, kde únik zastavili. V roku 2007 sa ale v čelovej kosti objavila infekcia a lekári museli Kealyovú znovu operovať. "Bolo to hrozné, zostala som bez čela. Zboku moja vrchná časť hlavy vyzerala ako padajúce domino," spomína na najhoršie obdobie svojho života.

Zdroj: Facebook/Gráinne Kealy

Zdroj: Facebook/Gráinne Kealy

Izolovala sa od okolia, keď išla von, maskovala sa klobúkmi a hlavne si neustále dávala pozor, aby do niečoho nenarazila hlavou. Gráinnine najväčšie útrapy vyriešil keramický implantát, ktorým lekári nahradili čelo, takže jej tvár nadobudla prirodzenejší vzhľad. "Následky autonehody sú priam nekonečné, mám za sebou šestnásť bolestivých zákrokov," hovorí mladá žena, ktorá je už matkou štvorročného chlapčeka.

Zdroj: Facebook/Gráinne Kealy

To však nie je všetko. Veľké množstvo liekov zaťažilo jej tráviaci systém a prihlásili sa problémy so žlčníkom. Experti neskôr zistili, že nohy jej pri náraze vystrelili do tváre viac ako 300-kilometrovou rýchlosťou. Kealyová preto všetkých varuje, aby si nikdy počas jazdy nevykladali chodidlá na palubnú dosku, lebo to môže mať fatálne následky. Upozorňuje aj na to, že veľa hviezd ako Kim Kardashian, Conor McGregor či Selena Gomez sa na sociálnych sieťach predvádzajú práve v tejto póze.