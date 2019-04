VIDEO Matka chcela zmenšiť ovisnuté prsia: Po prebudení z narkózy pozrela na ne a zažila šok

"Už v štrnástich som mala veľmi veľké prsia. Vždy, keď sa pri mne objavil nejaký chlapec, pokúšal sa mi pozrieť do výstrihu," spomína Whitney v jednej z epizód televízneho programu "Botched on E!". Keď mala osemnásť rokov, prvýkrát otehotnela. Po pôrode jej prsia úplne ovisli a do pôvodnej formy sa už nevrátili. Američanka preto podstúpila operáciu na redukciu pŕs. No keď sa prebudila z narkózy, takmer odpadla. Jej prsia boli totiž ešte väčšie než kedykoľvek predtým. Plastický chirurg jej totiž voperoval implantáty bez toho, aby o tom vedela.

Zdroj: youtube/E! Entertainment

"Je to prvý plastický chirurg, akého som vo svojom živote navštívila. Povedala som mu, že chcem zmenšiť prsia, no napriek tomu som skončila s masívnymi prsiami," pohoršuje sa matka dvoch detí. O tri mesiace neskôr zaregistrovala prvé problémy. Pri prezeraní svojho tela v zrkadle dokázala rozoznať implantát v hornej časti prsníka a prsné tkanivo v dolnej časti. Zašla preto k chirurgovi a žiadala ho, aby ich zmenšil. "Stále som ho prosila, aby ich zmenšil a on mi stále opakoval, že moja koža je príliš elastická a že nie je možné, aby mohol v mojom veku odstrániť prsné tkanivo," hovorí zúfalá žena.

Zdroj: youtube/E! Entertainment

Doktor jej nakoniec sľúbil, že počas ďalšieho zákroku jej nadvihne poklesnutý prsník. No skončilo to tak, že prsníky Whitney sú nesúmerné. Vyhľadala preto pomoc známeho plastického chirurga Terryho Dubrowa. Ten jej vyoperoval implantáty z pŕs, vďaka čomu sa teraz žena cíti ako nový človek. "Fakt, že nemám žiadne implantáty, ma odľahčuje," dodala Whitney s tým, že konečne má prsia, po akých túžila.