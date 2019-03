FOTO Rodičia dali svojej dcérke nezvyčajné meno: Ľudia ich kvôli nemu vysmiali

Manželia Jeanesovci z anglického grófstva Somerset sa sedem rokov snažili splodiť dieťa. Keď zistili, že sa z nich konečne stanú rodičia, rozhodli sa dať dieťatku extravagantné meno. Jade najprv chcela svoju dcérku pomenovať Belle po hrdinke z jej obľúbenej rozprávky Krása a zviera. Neskôr sa však rozhodla pre meno Disney po známom filmovom mágovi. Priznala, že pôrodné asistentky v bristolskej nemocnici Svätého Michala, kde rodila, považovali meno za veľmi nezvyčajné. No to, čo zažila po zverejnení mena na facebookovej stránke pre rodičov, skutočne nečakala. Užívatelia sa jej kvôli tomu doslova vysmiali.

Zdroj: Facebook/Josh Jeanes

Jade napriek výber netypického mena neľutuje. "Moji priatelia a rodina meno Disney milujú," povedala. Podľa jej slov bol Walt Disney osobnosťou a meno dcére dokonale sedí. Jade verí, že podobné mená budú pre budúcu generáciu normálne a bežné. "Kým sa dostane do školy, kde budú ďalšie deti v jej veku, jej meno v kolektíve zapadne," myslí si.

Zdroj: Facebook/Jade Jeanes

Jade s Joshuom sa stretli, keď mali obaja devätnásť rokov. Kvôli zdravotným komplikáciam dievčiny však mala problém otehotnieť. V roku, kedy sa jej to konečne podarilo, sa dvojica taktiež zosobášila a vyhrala v bingu 20-tisíc libier. Chceli preto, aby dcérka, na ktorú tak dlho čakali, dostala výnimočné meno."Rodičia dávajú deťom väčšinou obyčajné mená, ktoré sa mi nepáčia, ale nehovorím im, že by tak nemali pomenovať svoje deti. Nemalo by to tak preto byť ani opačne," dodala Jade. Rodičia sa už vraj nevedia dočkať dňa, kedy svoju dcérku zoberú do Disney Worldu. Podľa nich to tam bude určite milovať.