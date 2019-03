Aké ste znamenie zverokruhu? Podľa toho zistíte, koľko hodín spánku denne potrebujete

SYDNEY - Podľa odborníkov by najzdravší spánok mal trvať osem hodín. Ak ste sa niekedy čudovali, prečo vaši priatelia vydržia bez spánku dlhšie či kratšie ako vy, čítajte ďalej. Možno vás prekvapí, že za všetkým stoja hviezdy a horoskop. Každé znamenie vraj totiž potrebuje inú dĺžku spánku. Ako ste na tom vy?

BARAN (21. marec - 20. apríl)

Húževnatý, vášnivý a ambiciózny, takto sa dá charakterizovať baran. Mnohí barani považujú spánok za stratu času. Dokážu prežiť na šiestich hodinách spánku, čo im dáva viac času na dosahovanie svojich cieľov.

BÝK (20. apríl - 21. máj)

Býk je notoricky lojálny, spoľahlivý a pragmatický. Medzi jeho najväčšie neduhy patrí práve dlhé vyspávanie. Táto vášeň v praxi znamená deväťhodinové ponorenie sa do perín. Posteľ je jednoducho ich šťastné miesto.

BLÍŽENEC (22. máj - 21. jún)

Znamenie "dvoch tvárí" má častokrát problém nájsť rovnováhu. To znamená, že spánkový režim blížencov závisí od dňa, ktorý prežil. Niekedy mu stačí šesť hodín, ďalší deň skolabuje do perín a neukáže sa aj pol dňa. Blíženec si rád schrupne, pomáha mu to posúvať sa vpred.

Zdroj: Getty Images

RAK (22. jún - 22. júl)

Rak je známy svojou emocionálnou a citlivou stránkou. Spánok využíva na vyrovnanie sa s vlastnými emóciami. Neexistuje nič, čo by toto znamenie milovalo viac než útulnú posteľ. Postačí mu osem hodín spánku s občasnými chvíľkami na leňošenie počas dňa.

LEV (23. júl - 22. august)

Lev rád vyhľadáva spoločnosť, miluje byť obklopený ľuďmi a dokonca aj vtedy, keď spí. "Levovi sa spí najlepšie, keď nie je v posteli sám, či už ide o intímne zblíženie s partnerom alebo túlenie s kamarátom," píše austrálsky portál Bed Threads. Keď má lev spiaceho spoločníka, stačia mu dve hodiny tvrdého spánku.

PANNA (23. august - 23. september)

Perfekcionistická panna vníma spánok ako bariéru, ktorá jej bráni v dokončení práce. Má sklony k úzkostným stavom, ktoré sa prejavujú predovšetkým v čase, keď sa snaží zaspať. Dokáže fungovať po šesťhodinovom spánku, no v skutočnosti potrebuje viac.

Zdroj: Getty Images

VÁHY (24. september - 23. október)

Človek narodený v znamení váh rád teší druhých ľudí. Ako priateľ patrí medzi najlepších poslucháčov, je to ten, na ktorého sa obrátite v ťažkých časoch. Jediné, čo často potrebuje, je sedem až osemhodinový spánok, ktorý ho znovuzrodí a vyzdvihne v ňom to najlepšie.

ŠKORPIÓN (24. október - 22. november)

Škorpión má pomerne intenzívnu povahu, ktorá je vášnivá, žiarlivá, neústupná a odvážna zároveň. Spánok je pre neho tvrdým orieškom a keď aj zaspí, má veľmi živé sny. Škorpión počas noci pracuje so svojimi emóciami, preto by mal dodržiavať osemhodinový spánkový režim.

STRELEC (23. november - 21. december)

Strelec má pomiešané potreby, zvlášť pokiaľ ide o spánok. Keď plánuje veľký skupinový projekt alebo sa ocitne na dovolenke snov, stačí mu päť až šesť hodín spánku. V takýchto situáciách u neho spánok stráca hodnotu. Niekedy však preferuje spánkovú rutinu, kedy si dožičí aj osem hodín odpočinku.

Zdroj: Getty Images

KOZOROŽEC (22. december - 20. január)

Ide o veľmi organizované znamenie, nie však v dodržiavaní osemhodinového spánkového režimu. Kozorožec baží po rutine, ktorá pozostáva zo striktnej večierky a vypnutia budíka v rovnakom rannom čase.

VODNÁR (21. január - 19. február)

Schopnosť úplne vypnúť je pre vodnára mimoriadne náročná. Nezávislý a inteligentný jedinec narodený v tomto znamení dokáže dokonale fungovať po šesťhodinovom spánku. Najlepšie výkony však podáva po siedmich až ôsmich hodinách. Je to ranné vtáča, ktoré vstáva skoro, aby malo všetky povinnosti čim skôr z krku.

RYBY (19. február - 20. marec)

Ryba je charakteristická zasnenou povahou, preto nie je nijakým prekvapením, že spánok miluje. Ako citlivá, empatická a intuitívna duša prostredníctvom spánku vyživuje svoje emócie. Preto potrebuje aspoň osem hodín.