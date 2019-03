Chcete mať krásne a lesklé vlasy? Týchto päť RÁD by vám ich malo zaručiť

BRATISLAVA - Vlasy sú korunou krásy a určite by sme sa mali o ne patrične starať. Medzi starostlivosť by však rozhodne nemalo patriť fénovanie, žehlenie a farbenie, teda aspoň nie pravidelnú. Toto všetko sú totiž úkony, ktoré vlasy iba poškodzujú. Čo by sme teda mali robiť pre to, aby sme ich mali zdravé, lesklé a pevné?

Pestované hrivy celebrít a modeliek vyvolávajú závisť nejednej ženy. Každodenný zápas s neforemným účesom a rozlietanými vlasmi patrí k ranným rituálom a ak chcú ženy z neho vyjsť ako víťazky, do boja musia vytiahnuť silné zbrane v podobe fénov, žehličiek či tužidla. Lenže vlasy potrebujú aj regeneráciu a tá si vyžaduje čas. Ak k nim budete pristupovať šetrnejšie a osvojíte si zopár rád odborníkov, údržba vašej koruny krásy nebude finančne náročná a zvládnete ju aj bez návštevy drahých salónov.

Nežehlite si vlasy každý deň

Je to neuveriteľné, ale až 63 percent žien si každý deň narovnáva vlasy, prípadne vyrába žehličkou na hlave vlny a kučery. Ak však nechcete prísť o vlasy, tento rituál radšej vynechajte a žehličku používajte iba sporadicky. Časté pálenie vlasov z nich nakoniec urobí neforemné jemné páperie. A ak sa už bez nej nezaobídete, nezabúdajte používať olej, ktorý vytvorí na povrchu vlasu ochranný film. Odborníci tiež odporúčajú, aby ste si znížili teplotu samotnej žehličky.

Zdroj: Getty Images

Doprajte si vitamíny a živiny, ktoré posilňujú vlasy

Staré porekadlo hovorí, že "sme to, čo jeme" a tak, ako sa naše stravovacie návyky odzrkadľujú na postave, tak sa prejavia aj na vlasoch. Aj keď to znie ako klišé, pravidelná dávka ovocia a zeleniny urobí službu aj vlasovým folikulám. Osožné sú aj výživové doplnky obsahujúce biotín (vitamín B7, vitamín H, vitamín I), selén a zinok, ktoré majú skvelé antioxidačné účinky. Ak sa chcete dopracovať k priaznivému výsledku, užívať by ste ich mali aspoň tri mesiace. Do vlasov si môžete taktiež aplikovať výživné masky obsahujúce aloe vera, bambus a brusnicový koncentrát, ktoré je ťažké začleniť do stravy.

Dajte si pauzu s farbením

Ide o odporúčanie desiace najmä ženy, ktorým z korienkov hlavy vyčnievajú šediny. Práve kvôli prekrytiu zabelených korienkov pristupujú mnohé z nich k farbeniu častejšie, ako by mali. Ak už potrebujete zamaskovať pás vyrastajúcich šedivých vlasov, zadovážte si jednoduchý sprej na krytie šedín, ktorý spoľahlivo oddiali čas farbenia a navyše obsahuje aj výživné látky. Dlhšiu pauzu vo farbení by mali mať najmä blondínky, pretože peroxid doslova likviduje tkanivo vlasu. Ak nemáte šediny a milujete blond odtiene, siahnite z času na čas po prírodných farbách. Dáte tak svojim vlasom potrebný čas na regeneráciu.

Zdroj: Getty Images

Svoje urobí ranná masáž pokožky hlavy

Viacero výskumov potvrdilo, že masáž vlasovej pokožky pôsobí ako prevencia proti vypadávaniu vlasov, pretože ju prekrvuje a spevňuje tak vlasové folikuly. Na takúto masáž stačia len štyri minúty denne a prebiehať môže tak na sucho, ako aj pri aplikácii šampónu či kondicionéru.

Nezabúdajte na pravidelné strihanie

Nemusí ísť pritom o radikálnu zmeny dĺžky vlasov. Ak sa nechcete vzdať svojej dlhej hrivy, udržujte ju pravidelným podstrihávaním. Vlasy tak nadobudnú bohatší vzhľad a zbavíte sa poškodených rozstrapkaných končekov. Po zásahu nožnicami je ideálne použiť hydratačný regeneračný šampón a masku.