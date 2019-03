VIDEO Tínedžerka (16) chcela skočiť z mosta: Rozmyslela si to, no potom prišla krutá rana

Taylor Smithová sotila svoju šestnásťročnú kamarátku Jordan Holgersonovú z mostu nad riekou v regionálnom parku Moulton Falls v americkom štáte Washingtone vlani v auguste. Jordan plánovala z mosta zoskočiť sama, no nevedela sa k tomu odhodlať a nakoniec sa rozhodla, že neskočí vôbec. Taylor ale mala iný názor a zhodila ju dolu. Dievčina utrpela zlomeninu šiestich rebier a obojstranné prepichnutie pľúc.

Zdroj: YouTube/KGW News

Týždeň po incidente začal súd stíhanie proti Smithovej vo veci ohrozenia na zdraví. Jej konanie vyhodnotil ako priestupok, za ktorý jej hrozí maximálne jeden rok za mrežami a pokuta vo výške 5000 dolárov. Taylor vtedy vyhlásila, že sa necíti byť vinná. Svoje vyhlásenie však v pondelok zmenila a oznámila, že vinu priznáva. Jej trest sa tým podľa prokurátora zmierni a pravdepodobne dostane len verejnoprospešné práce a bude elektronicky monitorovaná. Rozsudok by mal zaznieť koncom marca.

Jordan Holgersonová Zdroj: Facebook/Jordan Holgerson ​

Po súdnom pojednávaní matka Jordanina matka Genelle Holgersonová povedala, že jej dcéra začala po incidente prejavovať známky úzkosti a stále podstupuje množstvo fyzioterapií kvôli zranenému ramenu. Liečba je navyše veľmi nákladná. Taylor na súde uviedla, že si neuvedomila možné dôsledky svojho činu. Kamarátke sa zaň už ospravedlnila. "Nikdy som jej nechcela ublížiť. Veľmi ma mrzí, že to takto skončilo. Prijímam vznesené obvinenia a prajem Jordan len to najlepšie," zneli slová jej ľútosti. Holgersonová priznala, že niekedy by priateľku najradšej videla za mrežami. "Sú dni, kedy si želám, aby ju poslali do väzenia, ale potom si zase pomyslím, že by to bolo asi príliš kruté," vyjadrila sa.