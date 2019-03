Šokujúce divadlo v centre mesta: Mladík držal igelitku, z jeho obsahu policajtov naplo

ZARAGOZA - Šokujúce divadlo sa odohrávalo pred očami okoloidúcich v centre španielskeho mesta Zaragoza, keď sa na jednej z rušných ulíc objavil muž s krvácajúcim rozkrokom. Obsah plastovej tašky, ktorú držal v ruke, všetko objasnil. Privolaní záchranári ho okamžite ho previezli do nemocnice.

Krvácajúci muž na seba upriamil pozornosť okamžite po tom, ako dokráčal do centra. Vydesení okoloidúci privolali záchranárov, ktorým sa naskytol ešte desivejší pohľad. Chlap mal totiž v ruke plastovú tašku, v ktorej si niesol odrezaný penis. Po prevoze do nemocnice mu lekári pohlavný orgán síce prišili späť, ale zatiaľ nevedia, do akej miery bude funkčný.

Policajti sa teraz snažia vypátrať identitu muža. Vďaka sociálnym sieťam sa im podarilo zistiť, že ide o tridsaťtriročného Londýnčana. Jeho meno však doteraz nie je známe. Po tom, ako správy o otrasnom incidente prenikli na Facebook a Twitter, policii sa prihlásil muž a tvrdil, že iba niekoľko týždňov pred touto udalosťou ho cez aplikáciu niekto požiadal, aby ho nakrúcal pri tom, ako si on bude odrezávať penis. "Oslovený muž si vôbec nepripúšťal, že to dotyčný myslí vážne a všetko ignoroval. Keď si potom o incidente prečítal na sociálnej sieti, dal si všetko do súvislosti a požiadal nás o fotografiu zmrzačeného. S istotou nám potvrdil, že ide o muža, ktorý sa nedávno na neho obrátil s bizarnou požiadavkou," uviedli vyšetrovatelia.

Zdroj: Getty Images

Napokon aj vyšetrovanie potvrdilo, že Londýnčan chcel cez zoznamovaciu aplikáciu nájsť niekoho, kto ho bude nakrúcať pri odrezávaní jeho údu. Policajti zatiaľ prípad neuzatvorili. Doteraz nie je známe, či dokaličený muž trpí duševnou poruchou alebo konal pod vplyvom návykovej látky. Rovnako tak zatiaľ nie je jasné, či si penis odrezal sám alebo mu niekto pomáhal.