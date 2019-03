Babička si chcela spraviť peknú FOTO na ľadovci: O pár sekúnd neskôr nastala dráma

Judith Strengová navštívila spoločne so synom Rodom Island. Z miestnej pláže zazreli kus ľadovca, na ktorý si seniorka sadla, aby si urobila peknú fotku na pamiatku. "Vyzeralo to ako pohodlné miesto na sedenie. Dalo sa to odhadnúť podľa tvaru plochy, vyzeralo to zábavne," uviedla.

My grandmother almost got lost at sea in Iceland today lmaoooo pic.twitter.com/osHrwTEkyr — babygirl, u dont know (@Xiushook) 25. februára 2019

Akonáhle si ale Judith sadla na ľadovec, objavila sa obrovská vlna. Z ľadovca sa razom stal kus kameňa, z ktorého sa šmýkala dole. Vlna ju odniesla na otvorené more. Mala ale šťastie, zachránil ju kapitán lode, ktorá práve prechádzala okolo. Rod nafotil sériu fotografií dokumentujúcich tento bizarný incident. Neskôr ich na Twitteri zverejnila jeho dcéra Catherine.