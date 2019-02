Uznávaný historik preskúmal listy staré 2000 rokov: Šokujúce zistenie o Ježišovi Kristovi

Ignácius Theophors pochádzal z mesta Antakya v južnom Turecku. Opis jeho stretnutí s Mesiášom sa neskôr stal základom listov, ktorými šíril kresťanstvo. Nedávna analýza týchto listín však odhalila, že medzi tradičným vnímaním Ježiša Krista podaným v Biblii a Ignáciovým výkladom je priepastný rozdiel. Staroveký autor totiž uvádza, že Ježiš je Boh a nie Boží syn.

Zdroj: thinkstock.com

"Máme sedem autentických zachovaných listov tohto spisovateľa. Písal niekedy v rokoch 110 až 115 nášho letopočtu," uviedol historik Larry Hurtado z univerzity v Edinburghu v dokumente "Son of God? (Syn Boha?), ktorý bol odvysielaný na platforme Amazon Prime. Vo všetkých listoch je vraj Ježiš vykresľovaný ako "môj Boh" alebo "náš Boh". Takéto vnímanie Mesiáša je podľa odborníka nespochybniteľné a Ignácius ho takto opisuje vo všetkých listoch, ktoré boli určené pre Smyrnu, Efez, Trallianov, Rím a do ďalších kútov sveta. "Nie je dôvod diskutovať o tom, či Ježiš môže byť Boh alebo človek ako Boh. Staroveký spisovateľ to jasne hovorí a vo svojich listoch o ňom píše ako o Bohovi," konštatoval autor dokumentu Luke Waldock. "Veď nakoniec, keď preskúmame praktiky ranej cirkvi, všetky majú k Mesiášovi rovnaký postoj zhodný s opisom Ignácia."

Zdroj: Getty Images

Prví kresťania boli pokrstení v mene Ježiša a modlili sa tiež v jeho mene. Podľa oficiálneho katechizmu znamená Ježiš v hebrejčine "Boh chráni". Aj pri zvestovaní mu dal Archanjel Gabriel práve toto meno, čím vyjadril jeho vlastnú identitu a zároveň aj poslanie. "Pretože Boh sám odpúšťa hriechy a je to Boh, ktorý v Ježišovi, svojom večnom synovi, stvoril človeka, aby zachránil ľud od hriechov. V Ježišovi Boh rekapituluje všetky svoje dejiny spasenia v mene ľudí," dodal Waldock.