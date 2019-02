Boháč (†30) zomrel, zanechal za sebou 180 miliónov: Sú uložené v jeho počítači, nikto nevie heslo!

VANCOUVER - Nečakané úmrtie tridsiatnika Geralda Cottena prinieslo do jeho najbližšieho okolia nielen smútok, ale aj poriadny zmätok. Mladík totiž vďaka investorom zarobil milióny dolárov na kryptomene, ku ktorým sa teraz nedokáže nikto dostať, pretože on jediný ovládal prístupové heslo. Kompetentní preto žiadajú, aby boli podmienky obchodu s touto menou viac monitorované.

Tridsaťročný Cotten nečakane zomrel na Crohnovu chorobu v decembri minulého roku. Stalo sa tak po jeho návrate z indického sirotinca, kde pracoval ako dobrovoľník. Smutný koniec mladého muža však nepriniesol jeho najbližším iba smútok a bolesť, ale spustil aj obrovský chaos okolo jeho biznisu. Kanaďan bol totiž zakladateľom online platformy Quadriga, prostredníctvom ktorej on a ďalší investori obchodovali s virtuálnymi menami Bitcoin, Litecoin a Ethereum. Podnikaniu sa očividne darilo, firme sa totiž podarilo zarobiť 180 miliónov kanadských dolárov (takmer 120 miliónov eur).

Problém je však v tom, že bývalý majiteľ spoločnosti uložil kryptomenu do tzv. cold storage, čiže mimo online siete s prístupovým heslom, ktoré si vzal so sebou do hrobu. Investori, ktorí teraz požadujú svoje peniaze, si však myslia, že historka okolo hesla nie je pravdivá a podozrievajú Cottenovu vdovu Jennifer Robertsonovú z podvodu. Celý prípad tak skončil na súde.

"Naozaj to heslo nepoznám a neviem, kde sú uvedené peniaze," povedala Robertsonová na súde. Ďalej uviedla, že sa na podnikaní svojho zosnulého manžela nijako nezúčastňovala a nesledovala ho. Jeho telefón a počítač poskytla na expertízu odborníkom, ktorým sa však doteraz podarilo dostať sa iba k nejakým dátam z mobilu.

Cold storage, kde sú uložené všetky údaje týkajúce sa kryptomeny, je totiž veľmi dobre chránený a zabezpečený. "Problémy, ktoré má teraz Quadriga, otvárajú priestor na širokú diskusiu a poukazujú na komplikácie podnikania v tejto oblasti," uviedol viceprezident konkurenčnej platformy Bitbuy.ca Dean Skurka. "Vzniknutá situácia by mala presvedčiť vládu, aby prijala potrebné opatrenia a regulovala ochranu šifrovacích údajov."