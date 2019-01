FOTO Pacientku pobúril oznam na dverách ambulancie: To nemôže myslieť nemocnica vážne!

Susan Rolensová prišla minulý utorok na kliniku Multicare Specialists v meste Granite City, kde mala dohodnutý termín u lekára Rodneyho Luparda. Hneď pri vchode však našla oznam, ktorého autorom bol zrejme riaditeľ kliniky. Vyplývalo z neho, že lekára na klinike už viac nezastihne. Susan zašla na recepciu a pýtala sa, čo to má znamenať. Recepčná ju však bez akéhokoľvek vysvetlenia poslala preč. "Keď som im oznámila, že oznam považujem za neprofesionálny, chceli odo mňa, aby som opustila priestory kliniky," napísala.

Zdroj: Facebook/Susan Whitsell Rolens

Sestrička, s ktorou mal Lupardus pracovať, sa s ním v prvý deň svojej služby snažila o komunikáciu. Opýtala sa ho, či mu môže položiť otázku a on odpovedal, že má ísť za druhým doktorom, ktorý sa ňou má zaoberať. Ďalej mu ozrejmila, že jej otázka sa týka pacientov. "Druhý lekár odpovie na všetky vaše otázky," znela Lupardova posledná odpoveď. Po zvyšok dňa s novou zdravotnou sestrou neprehovoril.

Rolensová sa nakoniec dozvedela, že spor nemal nič spoločné s kontextom oznamu na dverách a vraj vôbec nešlo o to, že nová sestrička je ženského pohlavia. Lupardus sa napriek tomu na kliniku nevrátil, všetky procedúry sa vzhľadom na to presunuli. Susan je rozhodnutá, že svojho lekára bude nasledovať na jeho nové pracovné miesto. "Je to úžasný doktor, veľa ľudí ho zbožňuje," dodala.