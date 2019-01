Vedci potešia všetkých lenivcov: Takto neuveriteľne ľahko spálite 140 kalórií

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NOTTINGHAM - Vedci tvrdia, že existuje relaxačný a sedavý spôsob, ktorým sa dá spáliť vyše sto kalórií. Môže to znieť príliš dobre na to, aby to bola pravda, no kalórie sa vraj dajú spáliť v horúcom bublinkovom kúpeli. Okrem tohto benefitu má pobyt vo vani množstvo ďalších, zdravotne významných účinkov