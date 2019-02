VIDEO Matka hodila po svojej dcére šľapku: Nemohla uveriť tomu, čo nasledovalo

Tínedžerské názory a nároky dokážu dostať nejednu matku do vývrtky a prinútia ju položiť si otázku, či osoba, ktorá im vyčíta všetko možné, je naozaj to isté dieťa, ktoré kedysi nosili pod srdcom. Podobným výbuchom emócií skončila aj výmena názorov medzi matkou a dcérou na videu, ktoré bolo nakrútené v Mexiku. Po jeho zhliadnutí sa možno nejeden tréner amerického futbalového družstva zamyslí nad tým, či temperamentnú ženu neosloví s ponukou členstva do jeho tímu.

Video zachytáva matku, ktorá vybuchla od nervov a beží za svojou dcérou, ktorá sa dala po hádke na útek. Matka zrejme pochopila, že nemá šancu dolapiť svoje bežiace dieťa, a tak vytiahla do boja svoju šľapku, ktorú si vyzula a hodila smerom k unikajúcej dcére. Sila a presnosť zásahu bola v tomto prípade šokujúca, pretože napriek tomu, že vzdialenosť medzi obomi dosahovala zhruba tridsať metrov, dievča dostalo ranu do ramena a zložilo sa k zemi.

Zdroj: Youtube/News House

"Je to olympijský výkon. Šľapka letí, ako keby bola riadená radarom," napísal jeden z užívateľov. Niektoré názory sa však zhodli v tom, že ide o štandardný výkon, ktorým sa dokážu prezentovať všetky rozhnevané Mexičanky.