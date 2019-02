Desať neklamných znakov nevery: Správa sa váš partner takto? Je načase položiť mu vážne otázky

Už nejaký čas sa správanie Marine, ktorá tri roky žije s Alexom, trochu menilo. "Večer sa vždy vracala neskôr z práce a nesťažovala sa, že tam zase ráno musí ísť. Ale nikdy predtým svoju prácu nijako nemilovala," hovorí Alex. Dôvod týchto zmien sa volal Eric. Teraz Alex a Marine hľadajú každý byt pre seba.

V prípade tohto páru boli signály nevery okamžite odhalené, ale nie vždy je ľahké rozlíšiť, či ide len o chvíľkový rozmar, alebo o pravdepodobnú neveru. Podľa psychologičky Yvone Dallairovej existuje desať neklamných signálov nevery.

Sú to predovšetkým zmeny v časovom rozvrhu podozrivej osoby. Napríklad manžel Ley sa začal vracať neskoro zo zamestnania. "Ale na jeho výplatnej listine nebolo nič vidieť. Tiež vždy v nedeľu presne v tom istom čase musel ísť natankovať benzín," spomína jeho manželka. "To je jeden z najviditeľnejších signálov. Keď ten druhý naraz chodí neskoro z práce a stále kamsi odchádza, je na čase klásť si otázky alebo skôr klásť ich jemu," hovorí psychologička.

"Tiež keď sa váš partner alebo partnerka náhle venuje svojmu vzhľadu, hoci to predtým nerobili, môžete si klásť podobné otázky," hovorí Dallairová. Niekedy to môže byť maličkosť, napríklad pohľady do zrkadla, výraznejšie blúzky, prípravky proti vypadávaniu vlasov kupované diskrétne v lekárni a podobne.

Významná je zmena v početnosti sexuálneho styku. Neverný partner môže prejavovať voči druhému istú ľahostajnosť. Ale niekedy môže mať naopak zvýšený apetít, vysvetľuje Yvon Dallairová. Môže ísť aj o prejav pocitu viny. Milovaním s oficiálnym partnerom sa môže ten druhý snažiť zastierať svoju neveru. Pocit viny sa môže prejavovať aj falošnými milostnými vyznaniami.

Neklamnou známkou nevery je aj náhle zmiznutie mobilu, ktorý previnilec predtým nosil stále pri sebe. Treba sa znepokojovať, keď v prítomnosti partnera do telefónu neodpovedá. Podobne je to pri elektronickej pošte alebo počítači, kedy náhle zmenil všetky prístupové heslá.

Usvedčujúce sú aj stopy rúžu na košeli, vôňa cudzieho parfumu, náhla zmena účesu, alebo tiež mačacie chlpy na odeve, hoci partneri doma žiadnu mačku nemajú.

Ďalej sú to anonymné telefonáty. Lea spomína, ako niekoľkokrát do týždňa zdvíhala telefón, ale nikto sa v ňom neozval. "Zrazu musel osamote hovoriť s matkou, hoci predtým s ňou hovoril predo mnou, alebo so sestrou či s depresívnym priateľom," hovorí.

Náhle sa objavujú darčeky od matky, od kolegov. Je totiž ťažké nosiť darček od milenca alebo milenky.

V rozhovoroch sa náhle často objavuje jedno nové meno. Zamilovaní majú živelnú potrebu hovoriť o objekte svojej túžby. Sara, ktorá mala pomer s kolegom v práci, s hanbou priznáva: "Nemohla som sa ubrániť tomu, aby som o ňom so svojím vtedajším priateľom nehovorila. Rozprávala som mu vtip, ktorý hovoril, zmienila som sa o nápade, ktorý mal."

Príznačná môže byť aj zmena chuti. "Môj partner nemal rád čokoládu, ale náhle ju začal zbožňovať," rozpráva Dina. "Neobmedzovalo sa to na chute v jedle, začal sa venovať aj koníčku, o ktorom som predtým nevedela," dodáva žena.

Na tom nie je nič zvláštne. Iste si všetci spomíname, ako sme v časoch zamilovanosti v sebe objavili záujem o najrôznejšie veci. Nie je žiadny dôvod na to, aby sa tak nedialo aj v prípade, že ide o tajnú lásku.