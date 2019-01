Mladík randil s dvomi ženami naraz: O ruku požiadal tú nesprávnu, ohromujúci koniec príbehu

Mužove zásnubné plány narušila silvestrovská akcia, na ktorej sa zasnúbili jeho priatelia. Nechal sa strhnúť prúdom a úplne zabudol na to, že sa so svojou súčasnou priateľkou chce rozísť. O ruku chcel požiadať svoju kolegyňu, s ktorou už nejaký čas randil. Namiesto zdravého myslenia ale podľahol eufórii momentu a pokľakol pred ešte stále súčasnou priateľkou.

Zdroj: Getty Images

V súčasnosti hľadá spôsob, ako vyriešiť tento problém. "Stretávam sa s niekým iným, chcel som sa s priateľkou rozísť. Prsteň som kúpil pre kolegyňu, neplánoval som ho dať priateľke, až do tej oslavy," znie mladíkov príspevok na Reddite. "Správu o našich zásnubách mnohí naši kamaráti zverejnili na Snapchatoch a na Facebooku."

Muž sa pýta ostatných užívateľov, či si môže od snúbenice vypýtať prsteň späť a zrušiť celé zásnuby. Jeho príspevok komentovali stovky ľudí, medzi ktorými sa našli aj kritici jeho uponáhľaného činu, iní mu zas, pravdepodobne ironicky, gratulujú k zásnubám. Jeden z čitateľov okomentoval príbeh skutočne kvetnato. "Zhrniem to. Pred oslavou si plánoval zásnuby so svojou kolegyňou, zatiaľ čo si stále chodil so svojou priateľkou. Kvôli nepriazni osudu si ale snubný prsteň zobral so sebou na oslavu nového roku. Buď si to urobil naschvál, alebo si von pozval nesprávne dievča. Každopádne, došlo k chybe."

Zdroj: Getty Images

Stala sa však šokujúca udalosť, o ktorej chlapík informoval aktualizáciou svojho predošlého príspevku na Reddite. Oznámil, že so svojou súčasnou snúbenicou zostane a začne odznova. "Svoju priateľku poznám dlhšiu dobu a moja mama mi povedala, že je šťastná a že vždy chcela vnúčatá. Nechcel som sklamať svoju matku," vysvetľuje.

Dodal, že nechce, aby sa jeho súčasná snúbenica cítila zle, čo by sa podľa neho určite stalo, keby sa dozvedela pravdu. Na všetkých sociálnych sieťach totiž už oznámila, že je zasnúbená. Mladíka zároveň znepokojuje fakt, že sa jeho priateľka raz dozvie o jeho kolegyni, kvôli ktorej ju chcel opustiť. Pravdepodobne sa tak už stalo.