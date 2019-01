Kráska (20) išla s priateľom na mesačnú dovolenku: Na jej konci prišiel krutý rozchod, kvôli TOMUTO

Zdroj: Facebook/Emily Wilson

LEYLAND - Dvadsaťročná Emily Wilsonová sa na Twitteri podelila o skúsenosť so svojím priateľom. Ten sa pred odchodom na ich spoločnú dovolenku do Austrálie stihol viac ako priateľsky rozlúčiť s neznámou ženou a dokonca ju presvedčil o tom, že je nezadaný. Asi nie je potrebné dodávať, že všetko sa to skončilo rozchodom.