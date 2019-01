Vedci vyvŕtali kilometrovú dieru do jazera na Antarktíde: Sú ohromení z toho, čo v nej objavili

MISSOULA - Antarktída síce na prvý pohľad vyzerá ako pustatina plná snehu a ľadu, čím z väčšej časti aj skutočne je. No nachádza sa tam pár oblastí, ktoré doslova prekvitajú životom. V hlbinách jazera Lake Mercer sa nachádzajú kolónie baktérií, ktoré by mohli byť užitočné pri hľadí života mimo Zeme, napríklad na Marse.

Vo vodách ďaleko za západným antarktickým ľadovým príkrovom sa nachádza subglaciálne jazero s názvom Lake Mercer, v ktorom sa vyskytujú kolónie baktérií. Nie sú to obyčajné baktérie, ide o druh, ktorý by mohol mať veľký význam v hľadaní odpovede na otázku, či je možné nájsť život vo vesmíre. Minulý rok astronómovia na Marse objavili obrovské jazero plné podzemných vôd, ktoré pravdepodobne existujú len vďaka mikrobiálnym časticiam, podobne, ako Lake Mercer. Objav týchto mikróbov je výsledkom projektu, ktorý vlani v decembri viedol tím polárnych vedcov. Tí vykonali vrt do jazera hlboký jeden kilometer, aby preskúmali rozmanitosť života pod jazerom.

Podzemné jazero Zdroj: Youtube/Lethal Heating

Samotný Lake Mercer dosahuje dvojnásobné rozmery Manhattanu. Analýza naznačila, že v jednom milimetri vody sa nachádzalo až 10-tisíc bakteriálnych buniek. Je to približne stotina z počtu, čo výskumníci nájdu v otvorených oceánoch. To dokazuje, že Antarktída má ďaleko od "neplodného svetadielu". Tento objav môže potenciálne naznačovať výskyt vyšších foriem života. "Jazerný systém má dostatok organického materiálu na to, aby mohol podporovať vyššie formy života," vyhlásil John Priscu, vodca expedície a profesor ekológie na Univerzite v Montane pre Live Science. Dodal, že aj napriek týmto zisteniam sa hľadanie vyšších foriem života v najbližších mesiacoch konať nebude.

Ďalšou zaujímavosťou je, že Lake Mercer nie je jediným svojho druhu. Pod západným antarktickým ľadovým príkrovom sa totiž skrýva ďalšie subglaciálne jazero, ktoré je bohaté na bakteriálne formy života. V roku 2013 výskumníci vyvŕtali 800-metrovú dieru do jazera Whillans, kde objavili baktérie živiace sa metánom. Je to dôkaz, že život, nielen na mikrobiálnej úrovni, je schopný pretrvať aj počas nepriaznivých podmienok. Naviac sa tým zvyšuje šanca prežitia na ľadových planétach ako Saturn či Jupiter. Tieto zistenia môžu naviac pomôcť v problematike skleníkového efektu a ochrániť tak našu planétu. Dobrou správou je, že skúmanie podobných subglaciálnych jazier sa ešte len začalo. Priscu je presvedčený, že celý kontinent Antarktídy je jedným obrovským mokraďovým ekosystémom.