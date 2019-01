Hodíte sa k sebe s partnerom? Odpovedzte na týchto sedem otázok a dostanete odpoveď

Zdieľate spolu dostatočné množstvo vecí?

Existuje príslovie, že protiklady sa priťahujú, ale napriek tomu sa zdá byť žiaduce mať niekoľko spoločných záujmov. Diskusia a plodná a stimulujúca výmena názorov umožňuje vzťah kultivovať.

Prežívať chvíle radosti nad svojimi záujmami je takisto obohacujúce. "Keď sa objavia prvé známky rutiny a keď nemáte žiadny spoločný záujem, nemáte nič, čo by mohlo vzťah upevňovať, spolužitie sa veľmi rýchlo stáva problematickým," uvádza psychologička Caroline Francová-Desagesová.

Zdroj: Getty Images

Prijímate toho druhého takého, aký je?

Na začiatku vzťahu sa každý chce ukázať z tej lepšej stránky. Časom ale vyjde najavo pravá povaha a prejavia sa obratne skrývané nedostatky. "Ak vám má byť s niekým dobre, musíte ho milovať v jeho celistvosti. Samozrejme sú tu drobnosti či zlozvyky, ale snažiť sa vtesnať partnera do akéhosi vzoru, ktorý mu nesedí, je iluzórne a márne," upozorňuje poradkyňa pre manželské vzťahy Lady Montmartre.

Smejete sa spolu dostatočne?

Samozrejme nemusíte prepuknúť v smiech pri každom partnerovom neobratnom žarte. Dôležité je však udržiavať skutočnú spolupatričnosť. Umenie oddramatizovať veci a mať nadhľad nad každodennými starosťami svedčí o dobrom zdraví vzťahu. "Smiech vytvára intímnosť a vďaka nemu sa uvoľníme," hovorí psychiatrička Marie-Claude Gavardová.

Dokážete rešpektovať bez žiarlivosti slobodu toho druhého?

"Je úplne normálne, že si človek potrebuje občas oddýchnuť. Je dôležité rešpektovať slobodu každého, bez žiarlivosti a bez pocitu ohrozenia, ktoré môžu mať ničivé účinky," hovorí Lady Montmartre. "Keby ste trávili všetok čas spolu, nakoniec by ste si nemali čo povedať," upozorňuje Caroline Francová-Desagesová.

Zdroj: spuntik.zoznam.sk

Viete urovnať konflikt?

Nemusíte partnerovi za každú nezhodu vynadať, stačí raz za čas pokojný rozhovor, aby ste si veci vyjasnili. Radšej než by ste sa uzatvárali do mlčania alebo sa zožierali hnevom, skúste nenásilnú komunikáciu. "Ide o to rozobrať motív konfliktu a objektívne zhodnotiť fakty a emócie, ktoré táto situácia vyvoláva. Potom je potrebné hľadať riešenie," uvádza psychologička Gavardová.

Dotýkate sa vzájomne dostatočne?

Hoci vzťah začal pred viac rokmi, je úzko spojený s naším vzťahom k telu toho druhého. Dotýkať sa ho svedčí o našej náklonnosti či túžbe. Ukazuje to na dobré zdravie paru.

Hľadíte obaja rovnakým smerom?

Nie je nutné plánovať spoločne najbližších 40 rokov. Každý môže mať svoju víziu o budúcnosti, je však lepšie, keď na to hlavné máte rovnaký názor. Ak sa predstavy silno rozchádzajú a plány do budúcnosti sú nezlučiteľné, má milostný vzťah málo nádeje na prežitie.

Zdroj: thinkstock.com

Sedem až päť kladných odpovedí: Zdá sa, že ste našli správneho človeka. Váš vzťah sa síce nemusí podobať dlhej pokojnej rieke, ale mali by ste dosiahnuť to, že budete udržiavať rovnaký smer.

Tri až päť kladných odpovedí: Snažte sa viac! Základy vášho vzťahu sú solídne, ale sú nevyhnutné niektoré úpravy. Naučte sa lepšie viesť dialóg a akceptovať toho druhého, aby ste mohli pokračovať v spoločnej ceste.

Menej ako tri kladnej odpovede: Váš vzťah je poznačený nezlučiteľnosťou. Ak skutočne trváte na svojom partnerovi, musíte vzťah úplne prebudovať, inak rozhodne nepretrvá roky.