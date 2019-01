Mladíkov novoročný bozk skončil MEGA trapasom: VIDEO Blondínku takmer striaslo od hnusu!

O neúspešnom pokuse získať novoročný bozk možno hovoriť v prípade mladého muža. Ten sa po tom, čo pri ňom zastavila kamera, naklonil k blondínke s pootvorenými perami a skúsil šťastie. Aj napriek tomu, že žena mu dala najavo, že sa s ním bozkávať nechce, muž naďalej trval na svojom. Trápny moment zavŕšil znechutený výraz slečny, na ktorom sa v týchto dňoch baví internet.

Zdroj: Twitter/@ThatRexGuy

Čítajte aj: Blondína sa snažila natankovať benzín do elekromobilu: VIDEO Hysterický smiech neminie ani vás!

Video bolo zverejnené na sociálnej sieti Twitter. „Dúfam, že sa vám rok 2019 začne lepšie ako tomuto týpkovi,“ napísal užívateľ Rex, ktorého príspevok videlo už viac ako 10-miliónov ľudí.

I hope your 2019 starts off better than this guy's pic.twitter.com/iDB7Cr0b7W