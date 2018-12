FOTO Dráma na francúzskej pláži: Žena zbadala granát, privolaní pyrotechnici boli v šoku

Kuriózny zásah opísala na sociálnej sieti Facebook polícia v departemente Côtes-d'Armor, ktorý leží v severnej časti Bretónskeho polostrova, a nešetrila pritom humorom. „Vysoko rizikový zásah začali policajti po tom, čo ich akási žena telefonicky upozornila na granát na pláži pri mestečku Saint-Cast-le-Guildo,“ píšu zástupcovia zákona s tým, že na mieste bolo s obozretnosťou začaté vyšetrovanie.

Na snímke je borovicová šiška, ktorú si žena pomýlila s granátom. Zdroj: FB/Gendarmerie des Côtes d'Armor

Keďže sa po niekoľkých minútach hľadania nijaká výbušnina nenašla, pyrotechnici museli kontaktovať oznamovateľku a požiadať ju, aby im prišla ukázať presné miesto výskytu údajného granátu. „Nakoniec sa ukázalo, že to bola... borovicová šiška,“ vysvetlila na sociálnej sieti polícia, ktorá so so strojenou vážnosťou dodala, že „so všetkou opatrnosťou bola odstránená a pláž je opäť prístupná.“