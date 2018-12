Žena sa počas tehotenstva od svojho dieťaťa nakazila nebezpečnou chorobou: Stálo ju to život

KODAŇ - Žena z Dánska zomrela na zriedkavú formu demencie, ktorú zapríčinilo dieťa v jej maternici. To zdedilo gén choroby po svojom otcovi a v dôsledku demencie produkoval toxické proteíny. Tie sa dostali do matkinho mozgu a desaťročia po pôrode syna spôsobili jej smrť.

Manžel Dánky zomrel na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu pred dvadsiatimi rokmi. V tom čase jej gény nevykazovali žiadne známky rovnakého ochorenia. Žena aj napriek tomu napokon ako 70-ročná umrela práve na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu. Jej syn, dnes 53-ročný otec vlastnej rodiny, v súčasnosti tiež zaznamenal príznaky ochorenia, ktoré bolo pre jeho rodičov fatálne.

Lekári veria, že syn zdedil chorobný gén od svojho otca a počas vývoja v maternici spôsobil isté mutácie v tele matky. Bunky z plodu, ktoré obsahovali nakazené proteíny, sa z placenty dostali do matkinho krvného obehu a následne do mozgu. Nastal tak smrteľný stav, kedy abnormálne proteíny, nazývané tiež prióny, spôsobili nezvratné poškodenia mozgu a postupne zničili mozgové bunky.

Zdroj: Getty Images

Tento zriedkavý prípad odhalil tím lekárov z Dánskeho referenčného centra priónových chorôb z Kodanskej univerzitnej nemocnice. Žene chorobu diagnostikovali ešte predtým, než jej výskyt spojili so synom či manželom. "Už vieme, že keď je žena tehotná, bunky dieťaťa sa dostanú cez placentu a dostávajú sa do orgánov matky. Ale v tomto prípade plod preniesol mutáciu nesprávnych proteínov a dokonca sa tieto proteíny nachádzali aj v bunkách dieťaťa, keď sa dostali do tela matky," uviedla lekárka Ausrine Areskeviciuteová. Podľa jej názoru práve tento fakt spustil proces choroby, na ktorú o niekoľko rokov neskôr Dánka zomrela.

Zdroj: Getty Images

Druh Creutzfeldt-Jakobovej choroby, ktorým trpela, je zvláštnym druhom demencie. Prejavuje sa v štyroch typoch a jej názov je odvodený od slova "proteín" a "infekčný". Je definovaná tým, že proteíny v nervovom systéme nadobúdajú nezvyčajný tvar, ktorý domino efektom spôsobujú lézie v mozgu. Približne v 85 percentách prípadov sa ochorenie vyskytne náhodou a existuje iba 5 až 10-percentná pravdepodobnosť, že ju zdedíte.