VIDEO Dievčina šokovala na oslave svojich 21. narodenín: Toto jej frajer nečakal ani v najhoršom sne

Tiana Perearová nedávno oslavovala svoje 21. narodeniny. Po úvodnom prípitku prišiel na rad príhovor oslávenkyne, ktorý síce nebol veľmi zdĺhavý, ale zato bol poriadne pikantný. "Rada by som všetkým povedala, že vďaka môjmu priateľovi som si uvedomila, že si zaslúžim niečo oveľa lepšie. Viem, že si sa pokúšal dostať do postele inú a vieme to vlastne my všetci, čo sme tu," zaznelo z jej úst.

Zdroj: Youtube/fanoFino

Perearová nezabudla dodať, že screenshoty, ktoré odišli zo Santosovho telefónu spomínanej dievčine, boli úplne zhodné s obrázkami, ktoré od neho dostala aj ona v deň oslavy. Zaskočenému záletníkovi nezostávalo nič iné, len si vziať svoje veci, ktoré mu priniesol Tianin brat, a odísť s hanbou preč. Miestnosť plná mladých ľudí s mobilmi v ruke bola zárukou, že sa video dostane do celého sveta, čo sa nakoniec aj stalo. Santos si tak teraz užíva nechcenú popularitu a možno premýšľa nad tým, ako treba narábať s posielaním správ.