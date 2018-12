VIDEO Horor na vianočnom večierku: Matka varuje, dávajte pozor, aby ste neskončili tak, ako ja!

HOBART - Ak sa chystáte s kolegami vyraziť na drink po práci, dajte si pozor na to, aby ste nedopadli ako Mandy Marmionová z Austrálie. Po predvianočnom posedení totiž skončila v rukách záchranárov a zvádzala dvojhodinový boj o život. V nestráženej chvíli jej niekto do vína hodil drogu.

Mandy a jej kolegovia zorganizovali menší vianočný večierok v meste Hobart. V bare, ktorý láka návštevníkov krásne upraveným a svetlým interiérom, si mladá žena objednala víno, z ktorého si však stihla odpiť iba zopárkrát. "O pol dvanástej som sa ešte rozprávala s kolegami. Bola som úplne v poriadku, ale o päť minút mi zostalo veľmi zle, zrazu som stratila schopnosť ovládať svoje telo," spomína na osudné okamihy.

Zdroj: Facebook/Mandy Marmion

Okamžite zavolala manželovi a povedala mu, že jej niekto asi dal do pitia drogu. Stihla mu ešte oznámiť, že vyšla von pred bar, no potom už stratila vedomie a spadla tvárou na chodník. Ženu s poranenou hlavou krátko nato našla záchranka a na miesto dorazil aj manžel Adam, ktorý je tiež záchranár. "Lúčila som sa s ním, pripomínala som mu, aby nezabudol pozdraviť naše deti. Naozaj som si myslela, že zomieram," pokračuje Marmionová.

Zdroj: Facebook/Mandy Marmion ​

S pomocou lekárov sa jej však z toho podarilo dostať. Celý incident chce doriešiť na polícii, aby spustili vyšetrovanie a vyžiadali si záznam bezpečnostnej kamery. Mandy netuší, ako sa jej droga dostala do vína. Pohár podľa vlastných slov nespúšťala z očí. So svojou skúsenosťou sa vystresovaná Austrálčanka podelila aj na sociálnej sieti, kde vyvolala búrlivé reakcie užívateľov. Mnohí z nich potvrdili, že majú s týmto barom podobné skúsenosti a niektorým sa stalo to isté aj v tú noc, o ktorej písala Marmionová.