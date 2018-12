VIDEO Alejandro (56) vyzerá ako Pepek námorník: Pri potápaní mu drasticky napuchlo telo

Päťdesiatšesťročný potápač sa po prerezaní vzduchovej hadice nákladnou loďou vynoril na hladinu príliš skoro. V dôsledku toho sa do jeho tela dostali bubliny dusíka a uložili sa v tukovom tkanive. Dusík totiž nemal dostatok času na to, aby opustil telo. Plyn sa preto premiestnil do rôznych častí tela a uvoľnil sa vo forme bublín. Tie blokujú krvné cievy a viaznu v kĺboch, čo spôsobuje bolesť a opuch. Riešením je zvyčajne terapia v hyperbarickej komore. Alejandro, prezývaný Willy, uviedol, že po nehode dokonca na istý čas stratil zmysly. Priznal, že od incidentu má sklony k samovražedným myšlienkam.

"Pracoval som v hĺbke necelé dva metre, keď cez moju vzduchovú hadicu prešla loď a roztrhla ju na dva kusy," uviedol Ramos. Vedel, že sa musí rýchlo dostať na hladinu. "Pustil som svoj vodiaci pás a vytlačilo ma to ako strelu smerom na hladinu. Stratil som všetky zmysly. Otvoril som oči a všetko bolo rozmazané." Pretrhnutá hadica bola pre otca dvoch detí jediným zdrojom vzduchu, pod vodou preto nemohol dýchať.

Bolo skutočným zázrakom, že Willy prežil, no doplatilo na to jeho telo. Celá horná časť opuchla a zdeformovala sa. Pribral tridsať kilogramov a trpí bolesťou hrudníka a panvy. "Mával som ťažké depresie, bol som blízko k smrti. Jedného dňa som si kúpil jed, ale môj syn sa ma vtedy opýtal, či chcem umrieť ako krysa," zveril sa nešťastný Alejandro. Jeho ramená dosahujú šírku 74 cm a hrudník dokonca 135 cm. Bohužiaľ Ramosovi nepomohla ani hypebarická komora.

"Nikdy som sa nestretol s podobným prípadom, ako je ten Alejandrov. Veľa pacientov malo podobné problémy, ale po absolvovaní komory bolo do jednej až troch hodín všetko v poriadku," uviedol doktor Aguado, ktorý Willyho ošetroval. Poslednú nádej predstavuje séria chirurgických zákrokov, počas ktorých Ramosovi odstránia postihnuté tukové tkanivo.