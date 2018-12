FOTO Vedci sa ponorili do podmorskej jamy a narazili na neslýchaný objav

Great Blue Hole v Honduraskom zálive vzdialený zhruba 70 kilometrov od Belize je s priemerom 318 metrov a hĺbkou približne 124 metrov druhým najväčším závrtom na svete. Väčší je už len Dragon Hole v Číne. Great Blue Hole patrí na zoznam UNESCO a letecké zábery tohto jedinečného úkazu sú skutočne úchvatné. Tvorí ho tmavý kruh obklopený prstencom tyrkysovej vody a koralovým útesom. V roku 1971 toto miesto spopularizoval vo svojom dokumentárnom filme bádateľ Jacques Cousteau a odvtedy priťahuje záujem mnohých potápačov.

Jedinečný prírodný úkaz nedávno preskúmala expedícia, v ktorej bol aj Richard Banson. Tím tvorený z vedcov, morských výskumníkov, potápačov a tvorcov filmu z Nadácie Aquatica sa rozhodol ponorkou prebádať podmorskú jaskyňu. Vďaka viacerým ponorom uzreli minulý týždeň svetlo sveta unikátne zábery s vysokým rozlíšením a detailné 3D mapy vnútorného priestoru dier jaskyne. Tím zbieral a analyzoval údaje o kvalite vody a baktériách, ktoré tam žijú. "Bolo vzrušujúce zúčastniť sa tejto expedície a dostať sa na dno Great Blue Hole. Je dôležité zvyšovať povedomie verejnosti o problematike oceánov a podporovať vedecké expedície," okomentoval akciu Branson.

We know that the #BlueHole was once a dry cave because stalactites like this can only form on dry land. #DiscoveryLive pic.twitter.com/L5JGygQS7p