Prelet nad národným parkom odhalil bombastický objav: Vedci sú nadšení, nikto o tom doteraz netušil!

BRITSKÁ KOLUMBIA - Zamestnanci kanadského Ministerstva národných zdrojov počas preletu nad národným parkom v provincii Britská Kolumbia objavili jaskyňu gigantických rozmerov. Prekvapilo ich najmä to, že jej obrovský vchod doteraz neupútal pozornosť a ide o úplne nový objav, o ktorom neexistuje žiadna historická zmienka.

Pracovníci spomínaného ministerstva prelietavali nad parkom Wells Gray Provincial Park, aby spočítali soby v oblasti, keď narazili na jaskyňu. "V prvej chvíli som vôbec neverila tomu, že môže ísť o jaskyňu," netajila svoje nadšenie geologička Catherine Hicksonová. Ju a jej kolegov prekvapilo, aká je jaskyňa obrovská; len vchod do nej je široký sto metrov. "Ak by ste sa postavili na jej okraj, nazriete do hĺbky 183 metrov, čo je naozaj výnimočné," potvrdil pre časopis Canadian Geographic geológ a speleológ John Pollack.

Zdroj: Youtube/Canadian Geographic

Odborníkov prekvapil aj fakt, že v dostupných dokumentoch neexistuje o tejto jaskyni ani jedna zmienka. Vyzývajú preto verejnosť, že ak si niekto tento mimoriadny prírodný úkaz všimol už v minulosti, aby sa prihlásil. Podľa Hicksonovej nebola jaskyňa doteraz objavená preto, lebo celá oblasť bola ešte donedávna celoročne pokrytá snehom. Ten sa však roztopil v dôsledku globálneho otepľovania.

Zdroj: Youtube/Canadian Geographic

Jaskyniar Lee Hollis uskutočnil do novoobjavenej jaskyne iba jeden zostup a dostal sa do hĺbky 80 metrov. Jej súčasťou je aj vodopád, ktorým pretečie za sekundu 5 až 15 kubických metrov vody a pravdepodobne ústí do rieky vyvierajúcej približne o pol kilometra nižšie. Jaskyňa bola dočasne pomenovaná Sarlacc Pit podľa strašidelného monštra z Hviezdnych vojen. Vedci dúfajú, že sa im ju podarí už čoskoro preskúmať bližšie. "Otvára sa nám úplne nová kapitola kanadského jaskynného prieskumu," dodal Pollak.