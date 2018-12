Mladomanželia išli na svadobnú cestu, zažili tam pikantný sex: Odvtedy s ním nevedia prestať

Lee (31) a Terri (28) Blackleyovci si užívajú, koľko sa len dá. Priznali, že iných sexuálnych partnerov mali už v čase, keď spolu ešte len chodili. S jedno bisexuálnou ženou dokonca spávalai obaja naraz. Podľa ich slov práve tento spôsob partnerstva posilňuje ich vzťah. Inak to nebolo ani počas medových týždňov, ktoré absolvovali v máji hneď po svadbe v Španielsku. Aj tam strávili noc s iným párom. "Cez internet sme sa tam zoznámili s druhou dvojicou. V poslednú noc nášho pobytu sme sa s nimi stretli osobne. Povedali sme si: "Poďme do toho"," hovorí Terri.

Zdroj: Facebook/Terri Blackley

Napriek bizarnému manželstvu majú jasné pravidlá, čo môžu a čo nemôžu robiť s inou osobou v spálni. "Chcem vedieť, či manželka iného muža preňho znamená tak veľa, ako tá moja pre mňa. To, že sme manželmi, nás pravdepodobne robí atraktívnejšími pre iné páry," konštatoval Lee. Tvrdí, že noc strávená s iným párom hneď počas svadobnej cesty bola pre neho a Terri požehnaním, pretože medzi nimi posilnila vzájomnú väzbu.

Takýmto ľuďom sa hovorí "swingeri". Prvotný impulz vraj prišiel od Terri. Dvojica preto cez internet kontaktovala staršiu ženu a stretla sa s ňou. "Navrhla som švédsku trojku, hovorili sme o tom potom stále častejšie. Na internete sme sa pripojili do skupiny swingerov a komunikovali sme s množstvom ľudí. Písali sme si so ženou, ktorá bola o niečo staršia, než my," spomína na prvý swingerský zážitok mladá Britka. So ženou sa stretli v hotelovom bare, aby zistili, ako sa celá situácia vyvinie. Žena ich neskôr pozvala k sebe do hotelovej izby, kde sa to zvrhlo. Podľa slov manželov po tomto stretnutí zažili najlepší sex vo svojom živote, pretože vďaka cudzej žene dokázali pri milovaní oceniť jeden druhého.

Zdroj: Facebook/Terri Blackley

Lee ozrejmil, že používanie kondómov a pravidelné kontroly na pohlavné choroby sú samozrejmosťou. Ďalším pravidlom je, že tieto sexuálne praktiky nikdy nevykonávajú doma, vždy sa s iným párom stretnú napríklad v hoteli. Takisto sa s inými ľuďmi nebozkávajú a pri sexe s nimi nepijú. Vášeň pre swingerstvo pred svojou rodinou a deťmi, ktoré majú z predchádzajúcich vzťahov, taja. Niektorí rodinní príslušníci sa však o tom aj tak dozvedeli a odcudzujú ich za to. "Milujeme sa nadovšetko. To, čo robíme, nás jednoducho baví. Ľudia majú vždy nejaké predsudky," uzavrela Terri. Podľa jej názoru by niečo takéto nemalo byť tabu a ľudia by o takýchto sexuálnych praktikách mali otvorene hovoriť.