Odborníci odkryli záhadu na jedinečnej FOTO slávneho maliara

Je známe, že maliar Vincent van Gogh (1853-1890) sa fotografoval nerád, najmä v neskoršom veku. Jednu z dvoch známych portrétnych snímok teraz preskúmali forenzní experti a došli k záveru, že na nej nie je Vincent, ale jeho mladší brat. Túto fotografiu objavil belgický kunsthistorik Mark Edo Tralbaut a prvýkrát ju prezentoval na výstave v roku 1957. Podľa neho zobrazovala Vincenta van Gogha vo veku 13 rokov a bola vytvorená okolo roku 1866 v Belgicku.

"Otázku, či by to nemohol byť niekto iný, si nikto nepoložil. Nikto o tom nikdy nepochyboval, a to aj preto, že chlapec na fotografii sa podobá Vincentovi z ďalšej snímky, kde má 19 rokov," uviedol vedúci výskumného tímu Teio Meedendorp . O identite chlapca na snímke sa začalo debatovať až v roku 2014, kedy oba domnelé portréty Vincenta van Gogha porovnávali odborníci v rámci televíznej relácie a došli k tomu, že fotografie nezobrazujú tú istú osobu. Pochybnosti posilnil tiež objav, že ateliér, kde bola snímka vyfotená, začal na danom mieste fungovať až v roku 1870, keď už mal Vincent van Gogh 17 rokov.

Zdroj: SITA/AP/Van Gogh Museum

"Veľmi ma prekvapilo, keď som sa dopočul, že na tej fotografii je veľmi pravdepodobne môj prapradedo Theo, a nie Vincent. Ale som rád, že záhada je konečne vyriešená," povedal Willem van Gogh, ktorý s Van Goghovým múzeom spolupracuje ako poradca správnej rady.

Vďaka zisteniu múzea teda teraz existuje už len jediná nespochybniteľná fotografia Vincenta van Gogha - tá pochádza z roku 1873 a maliara zachytáva ako devätnásťročného.