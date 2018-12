Nebezpečné pilulky na festivaloch: Už jedna tabletka môže zabiť, varujú

Organizátori festivalu Falls Festival, obrovskej udalosti konajúcej sa práve v štyroch austrálskych štátoch, vydali výstražnú správu, že zdravotnícke tímy ich upozornili na "nebezpečnú oranžovú pilulku", ktorá je v obehu po celej krajine. Informáciu priniesla domáca stanica Channel 9.

"Jedna pilulka môže zabiť" (One pill can kill), varovali organizátori podujatia Falls Festival, ktorý prebieha aj v prímorskom mestečku Lorne, 142 kilometrov juhozápadne od Melbourne. Výstraha prišla po tom, čo 22-ročný mladík Joshua Tam podľa podozrenia úradov v sobotu 29. decembra zomrel na hudobnom festivale Lost Paradise v austrálskom štáte Nový Južný Wales na predávkovanie zatiaľ nezistenou drogou - išlo už o štvrtú osobu, ktorá za posledné štyri mesiace zomrela po užití drog na hudobných festivaloch v tomto štáte.

Polícia uviedla, že účastníci koncertov sa pokúšali "dômyselnými" spôsobmi preniesť drogy do areálu festivalov, napríklad ich strčili do grilovaných kurčiat a do nádob s obľúbenou austrálskou tmavohnedou nátierkou Vegemite. Nový Južný Wales zaviedol v októbri do platnosti zákony, na základe ktorých môžu ľudia dostať až 25 rokov väzenia, ak poskytnú drogu, ktorá niekoho zabije.