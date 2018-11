Vedci zistili, kedy ľudské telo spaľuje najviac kalórií: O tomto čase cez deň si môžete dopriať

Výsledky výskumu zameraného na spaľovanie kalórií potešia najmä tých, ktorí si doprajú bohaté jedlo v popoludňajších hodinách. Práve toto je časť dňa, kedy si môžeme priložiť na tanier až o 130 kalórií viac, ako večer alebo skoro ráno a naše telo všetko spracuje bez akýchkoľvek následkov. Štúdie sa zúčastnilo sedem dobrovoľníkov vo veku 38 až 69 rokov, ktorí boli umiestnení do laboratória bez okien, kde zotrvali 37 dní. Počas tohto experimentu nemali ľudia prístup k telefónu, internetu ani hodinám. Okrem toho museli dodržiavať striktný harmonogram, v ktorom im vedci plánovali stravovanie, aktivitu a spánkový režim. Program im potom začali posúvať o štyri hodiny, aby sa ich telá nedokázali nastaviť na presný režim a metabolizmus bol nútený pracovať v odlišných etapách 24-hodinového cyklu. Takto otestovali na pozorovaných osobách štyri časové pásma počas troch týždňov.

Zdroj: Getty Images

"Vnútorné hodiny u každého z nich takto oscilovali vlastným tempom. Neriadili sa rytmom dňa a obežnou dráhou zemegule, ktorá obiehaním okolo svojej osi určuje naše denné rituály. To nám umožnilo merať rýchlosť metabolizmus v rôznych etapách dňa," povedala členka tímu Jeanne Duffyová. Senzory telesnej teploty umiestnené na telách skúmaných ľudí potvrdili, že najlepšie spaľujú kalórie pri vyššej teplote, keď je telo rozohriate. Pri zníženej teplote dochádzalo k opačnému efektu. Výsledky pozorovania cirkadiánneho rytmu, ktorý zachytáva biologický rytmus v rozpätí od 20 do 28 hodín, dokázali, že účastníci experimentu spaľovali najmenej energie počas odpočinku, neskoro v noci a skoro ráno. Fázu najvyššej aktivity vykazovali ich telá popoludní alebo podvečer.

Štúdia bola síce vykonaná na osobách, ktoré boli v pokoji, ale možno z nej usúdiť, že ťažkým kalorickým jedlám by sme sa mali vyhýbať nielen neskoro večer, keď sme unavení, ale aj skoro ráno. "Toto vysvetľuje fakt, prečo ľudia, ktorí majú nepravidelnú pracovnú dobu, priberajú viac ako ostatní," uviedla Duffyová.

Zdroj: Getty Images

Už tým, že si mnohí posúvajú čas raňajok v určitých dňoch aj o hodinu skôr, pretože sa ponáhľajú do práce, zaťažia svoje telo a to potom veľmi ťažko spaľuje prijaté kalórie. Ak by si dali rovnaké raňajky neskôr, keď je telo zahriate, metabolizmus by ich bez problémov spálil. Na toto všetko by si mali dať pozor najmä tí, ktorí majú tendenciu byť obézni alebo už zápasia s nadváhou.