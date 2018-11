Partia kamarátov sa kúpala vo vírivke, keď nastal strašný horor: Mladík (†30) to neprežil

Andre si spolu s manželkou vyrazil k priateľom do severovýchodnej juhoafrickej provincie Gauteng. Počas zábavy sa rozhodli všetci skočiť do vírivky. Rozbehnutá uvoľnená atmosféra sa však po chvíli zmenila na horor. V jacuzzi sa totiž prehrialo vyhrievacie teleso, ktoré explodovalo a do okolia začalo obrovskou silou chrliť kusy žeravých plastov. Jeden z nich prerazil Huyssteenovi lebku a prenikol mu do mozgovej membrány.

Zdroj: Getty Images

"Lekári urobili všetko, ale nakoniec bezvýsledne," povedal zdrvený otec obete, Ben. Zároveň ocenil snahu lekárskeho tímu v nemocnici Steve Biko Educational Hospital v Pretórii. Jeho syna tam operovali až štyrikrát, ale napriek tomu sa im ho nepodarilo zachrániť. Na chvíľku sa údajne prebral a pýtal sa na rodinu a priateľov. Jeho stav sa však zhoršoval a Andre bol neskôr uvedený do umelého spánku, z ktorého sa už neprebral. Zanechal po sebe dvoch synov vo veku tri a deväť rokov.