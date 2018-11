Matka našla v dcérinej (5) výslužke z Halloweenu čudnú obálku: Z jej obsahu na FOTO bola v šoku

Školáčka Lexi-Mai zo Shiremoore sa nevedela dočkať momentu, keď príde domov a pustí sa do halloweenských sladkostí. Z balíčka však vypadla obálka s vystlaným vnútrom. Amy ju zobrala do rúk skôr než deti.

„Pomyslela som si, kto by dával sladkosti do takejto obálky?“ hovorí matka. Keď zazrela niekoľko ružových tabletiek vo vnútri, hystericky sa začala pýtať dcérky, či niektoré z nich už nezjedla. „Môj priateľ povedal: ‚Počkaj, to nevyzerá ako sladkosti.“

Amy Dixonová Zdroj: FB/Amy Dixon

Amy priznáva, že v tej chvíli jej išlo srdce vyskočiť z hrude. Napriek halloweenskému kostýmu neváhala a zašla na najbližšiu policajnú stanicu. Tam jej potvrdili, že skutočne ide o áčkový typ drogy, extázu.

"Vždy som svoje deti učila, aby sa delili," konštatuje podľa portálu thesun.co.uk Amy. „Ale čo by sa stalo, keby sa podelili s týmto?“ pýta sa 34-ročná matka. Dodáva, že jej štyri deti mohli skončiť na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo dokonca mŕtve. Hlavou jej prebehla každá jedna situácia, ku ktorej mohlo dôjsť. „Som rada, že som to našla ako prvá,“ vydychuje úľavou Amy.

Zdroj: FB/Amy Dixon

Na zbieranie sladkostí sa k deťom pridal jej partner, Mark Richardson, zatiaľ čo Amy doma varila. „Našťastie sú všetci v poriadku, ale budem sa usilovať kontaktovať všetkých rodičov v okolí, aby deťom skontrolovali sladkosti, nech sa niekto náhodou nepriotrávi,“ dodáva matka štyroch detí.

O svojej nepríjemnej skúsenosti napísala aj na Facebook. Dva dni pred touto udalosťou sa v Ohiu našiel 5-ročný chlapec, ktorého test na užitie kryštalického metamfetamínu dopadol pozitívne. Stalo sa tak po zjedení sladkostí z halloweenskeho večera.

Zdroj: FB/Amy Dixon

Polícia sa Aminmu prípadu intenzívne venuje. Momentálne prebieha testovanie, či by bolo užitie extázy deťmi fatálne, prípadne aká dávka by bola smrteľná. „Ak má ktokoľvek ďalší podobnú skúsenosť, obráťte sa na nás,“ odkazuje hovorkyňa polície v snahe zabrániť podobným prípadom.