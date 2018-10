Obkladáte aj vy záchodovú misu na verejných toaletách papierom? Z tohto dôvodu s tým prestaňte

Vrstva toaletného papieru na záchodovej doske znie logicky, vytvoríte tak bariéru medzi ňou a vašou pokožkou. Dôležitou informáciou však je, že záchodové dosky sú špeciálne upravené na to, aby sa na nich nemohli baktérie udržať. Môže za to ich tvar a hladký povrch. Výskum dokonca zistil, že priemerné verejné toalety sú čistejšie než kuchynské drezy, dosky na krájanie či umývacie špongie.

Zdroj: Getty Images

Toaletný papier má niekoľko vrstiev, preto dokáže čokoľvek rýchlo a ľahko absorbovať. To z neho robí dokonalý materiál na šírenie baktérií. Ďalšou chybou je, že vo väčšine domácností sa toaletný papier vyskytuje priamo pri WC. Pri každom spláchnutí sa do ovzdušia dostanú miliardy baktérií, ktoré sa práve vzduchom šíria aj na toaletný papier. To znamená, že ak si ho položíte na záchodovú dosku, sedíte priamo na baktériách.

Zdroj: Getty Images

Mnohé z baktérií, ktoré sa nachádzajú na doskách, sú prítomné aj v našom tele. Najlepším spôsobom, ako sa pred nimi ochrániť, je vytrénovať si stehenné svaly a na dosku vôbec nesadať. Dôležité je tiež dbať na dobrú hygienu po každom použití toalety.