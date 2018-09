Vedci varujú pred ohrozovaním zdravia: TOTO na verejnom záchode nikdy nerobte!

V dôsledku toho, že nie každý si vie umyť ruky správnym spôsobom, do sušiča na ruky sa dostávajú baktérie iných ľudí, ktoré sú prostredníctvom vzduchu prenášané do okolitého prostredia. To spôsobuje, že si po návšteve verejnej toalety nielen na svojich rukách odnášate množstvo baktérií od iných ľudí. Dokázal to experiment, ktorý potvrdil, že tryskové sušičky rúk vypustili do ovzdušia 27-krát viac baktérií než obyčajné papierové utierky.

Zdroj: Getty Images

Profesor Mark Wilcox a jeho kolegovia sa snažili preskúmať, ako metódy sušenia rúk na záchodoch ovplyvňujú šírenie baktérií v nemocničnom prostredí. Ide o dôležitý výskum, pretože je známe, že v klinických zariadeniach sa vyskytuje mnoho závažných a antibioticky odolných infekcií. Vedci skúmali nemocnice počas dvanástich týždňov v mestách Leeds, Paríž a v talianskom Udine. V každej nemocnici vybrali dve toalety používané pacientmi, zamestnancami aj návštevníkmi, pričom v každej z toaliet bola k dispozícii buď trysková sušička rúk, alebo papierové utierky.

Každý deň odoberali vzorky z povrchu toaliet aj zo vzduchu počas prvých štyroch týždňov. Následne sa spôsob sušenia rúk na záchodoch zmenil. Tento proces vedci zopakovali trikrát. Vzorky dokazujú, že celkové množstvo baktérií vo vzduchu a na povrchoch bolo konzistentne oveľa vyššie v prípade používania tryskovej sušičky rúk. Najvýraznejšie rozdiely boli zaznamenané na povrchu tryskovej sušičky a na povrchu dávkovača papierových utierok. V Udine bola sušička pokrytá stokrát vyšším množstvom baktérií, v Paríži to bolo 33-krát viac a v Leedse 22-krát viac. Na britských toaletách sa známa baktéria staphylococcus aureus vyskytla trojnásobne viac počas zavedenia tryskovej sušičky rúk. Bakteriálne druhy odolné voči penicilínu a cefalosporínom, či druhy patogénnych enterokokov, čo predstavuje ťažko liečiteľnú skupinu baktérií, sa v období používania tryskovej sušičky vyskytovali oveľa viac než za iných okolností.

Zdroj: Getty Images

"V dôsledku týchto zistení sa domnievame, že elektronické tryskové sušičky rúk nie sú vhodné pre klinické prostredie a je potrebné zmeniť existujúce usmerňovacie pokyny na kontrolu infekcie," uviedol Wilcox s tým, že snaha o zabránenie používania týchto sušičiek rúk je opodstatnená, pretože predstavuje rovnaké riziká aj v akomkoľvek verejnom prostredí. Na základe tohto výskumu sa francúzski zdravotnícki úradníci nedávno pokúsili zabrániť používaniu sušičiek rúk.

"Problém je v tom, že ľudia si nevedia správne umývať ruky. Sušička vytvára aerosól, ktorý kontaminuje toaletu vrátane samotnej sušičky, umývadiel, podlahy a iných povrchov, v závislosti od toho, kde je sušička umiestnená. Papierové utierky však absorbujú vodu a mikróby, ktoré zostali na rukách a pokiaľ sú správne zneškodnené aj ostatné baktérie na ruke, je tu menší potenciál krížovej kontaminácie," dodáva na záver výskumník.