Postrach nemocníc: Baktéria spôsobuje extrémnu hnačku, šíri sa aj vypratou posteľnou bielizňou

Clostridium difficile je patogénna baktéria, ktorá môže spôsobiť črevné ochorenie charakterizované extrémnou hnačkou, horúčkami, nevoľnosťou či bolesťami brucha. V tele hostiteľa vytvorí tvrdé spóry, ktorých časť hostiteľ vylúči napríklad v podobe stolice. Zo stolice sa tieto spóry jednoduchým spôsobom vracajú späť do prostredia, kde si nájdu ďalšieho hostiteľa. Vďaka svojej vysokej odolnosti voči teplu, chladu či mnohým typom dezinfekčných prostriedkov dokážu spóry prežiť aj v pravidelne čistených prostrediach.

Nové zistenia skupiny skúmajúcej infekčné choroby na Univerzite De Montford tvrdia, že tieto spóry môžu prežiť aj pranie na intenzívnom režime, ktorý má za úlohu odstrániť nebezpečné mikroorganizmy. Takýto spôsob prania využívajú predovšetkým nemocnice. To znamená vysokú pravdepodobnosť výskytu tejto baktérie v nemocničnej bielizni a veľké riziko pre náchylné osoby. V prípade, že sa kontaminovaná bielizeň v práčke zmieša s nekontaminovanou, objaví sa vysoké riziko prenosu infekčnej baktérie.

Zdroj: Getty Images

V časopise Infection Control & Hospital Epidemiology autori výskumu poznamenávajú, že problém je obzvlášť znepokojujúci pre nemocnice v Spojenom kráľovstve. Tie si totiž nemocničnú bielizeň na lôžka prenajímajú od nezávislých spoločností, ktoré bielizeň perú a redistribuujú do viacerých nemocníc. Väčšina C. difficile baktérii sa bežne vyskytuje kdekoľvek v prostredí či v prírode a pre ľudí nepredstavuje veľkú hrozbu. Problémom sú pre osoby s oslabeným imunitným systémom, pacientov v nemocnici a starších ľudí.

„Výsledky tejto štúdie vysvetľujú niektoré výskyty infekcii C. difficile v nemocniciach. Je však potrebný ďalší výskum, aby sa zistilo, v akej miere sú nemocničné lôžka kontaminované,“ tvrdí vedúca autorka výskumu Katie Lairdová. V rámci pokusu Lairdová spolu s kolegami „naočkovali“ do čistých bavlnených plachiet spóry spomínanej baktérie. Následne ich niekoľkokrát laboratórne vyčistili a usušili, pričom dodržiavali podmienky prania nemocničnej bielizne udané Národnou zdravotníckou službou.

Tá nariaďuje pranie bielizne prostredníctvom tepelného dezinfekčného cyklu pri teplote 65 stupňov Celzia najmenej 10 minút alebo pri teplote 71 stupňov najmenej tri minúty. Vedci následne použili prirodzene kontaminovanú bielizeň od pacientov nakazených C. difficile a podrobili ju rovnakému praniu. Ukázalo sa, že v obidvoch prípadoch sa na bielizni stále vyskytovala baktéria, aj napriek správnemu praniu a používaniu priemyselného bielidla.

Zdroj: Tarrant/Infection Control & Hospital Epidemiology

Okrem toho oba druhy kontaminovanej nemocničnej bielizne v 40 percentách prípadoch preniesli baktériu na čistú, nekontaminovanú bielizeň. Podľa najnovších informácií skupina vedcov momentálne pracuje so Združením textilných služieb Spojeného kráľovstva. Zámerom je preskúmať metódy, ktoré by účinne vyhubili baktériu C. diffile a zabránili tak prenosu baktérie na nekontaminovanú bielizeň. Zároveň sa snažia znížiť riziko nákazy zdravých pacientov.