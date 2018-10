Matka jedinou FOTO strápnila svojho syna na celom svete: Za toto jej asi nepoďakoval

Marla Reynoldsová reagovala na horúcu situáciu, ktorá nastala po vymenovaní Bretta Kavanaugha do Najvyššieho súdu USA. Americký prezident Donald Trump na margo vymenovania vyhlásil, že je to "veľmi strašidelné obdobie pre mladých mužov v Amerike". Svojská mama príspevkom na sociálnej sieti označeným hashtagom "#HimToo" bráni svojho potomka pred zúrivými feministkami, ktoré zneužili kampaň šíriacu sa po celom svete. Pod fotku mladíka oblečeného v námorníckej uniforme nezabudla pripísať, že jej syn je síce džentlmen, ale "kvôli vzniknutej situácii, ktorú spustili radikálne feministky, už nepôjde na žiadne rande sám." Svojho syna a veterána amerického námorníctva Pietera Hansona takto preslávila po celom svete a on si momentálne užíva nechcenú popularitu.

since she deleted it here’s a screenshot. one of the greatest posts of all time pic.twitter.com/Z6TUKOjH9T