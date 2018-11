Romantické rande sa zvrhlo na horor: Najprv východ slnka, potom chlap dievčinu totálne zaskočil

SYDNEY - Mladá Austrálčanka sa zverila so svojím najhorším rande v živote, ktoré v nej zanechalo poriadnu traumu. Sarah Wylieová (24) sa zoznámila s mužom na internete a o niekoľko týždňov sa vybrali na romantickú prechádzku. Už na prvom stretnutí si mali pozrieť úžasný východ slnka priamo z vrcholu hory, no cestou späť sa stalo niečo, čo ju bude mátať ešte veľmi dlho.

"Četovala som s tým mužom, ktorý sa mi prihovoril na internete. Nechcela som sa hneď stretnúť, ale najprv ho trochu spoznať a bavili sme sa asi tri týždne. Potom sme sa na našom prvom rande rozhodli spoločne vyliezť na horu. Znelo to ako naozaj pekný nápad a niečo trochu iné," uviedla podľa portálu MailOnline mladá žena.

Hneď ako sa Sarah s mužom prvýkrát uvidela, mala zlý pocit a v duchu si povedala, že to medzi nimi nebude fungovať. Napriek tomu sa rozhodla dať nápadníkovi šancu a pozrieť si spolu východ slnka z malebnej austrálskej hory Tibrogargan.

Počas zostupu však prišlo k nehode, kedy sa Sarah šmykla na skale a kĺzala sa dolu svahom. V zúfalej snahe sa o niečo zachytiť, sa načiahla za pahýlom z pňa, no škaredo si pritom poranila dlaň. Rozrezala si ju hlboko až po prostredník.

Zdroj: profimedia.sk

Zaliata krvou a poriadne prestrašená, Sarah prosila jej spoločníka, aby odtrhol časť odevu, ktorú by použila na obviazanie zranenej ruky. On jej namiesto toho podal svoju ponožku. A to ešte nebola nebola tá najhoršia časť celého nepríjemného príbehu.

"Nemal ani tušenie, čo má robiť. Videla som, že nechce mať s touto situáciou nič spoločné. Prevracal oči a chodil hore-dole a snažil sa dostať signál na mobil, aby mohol zavolať do svojej práce. Bol frustrovaný, že ho nevie nájsť. Bolo mi na odpadnutie, no prišiel ku mne a povedal, že musí odísť, pretože potrebuje ísť do práce, že má veľa stretnutí. Bolo to len 10 alebo 15 minút po tom, ako som spadla. Nevedel sa dočkať, kedy vypadne," spomína Sarah na chrapúňa, ktorý si pred odchodom ešte stihol vypýtať aj svoju zakrvácanú ponožku, ktorý jej poskytol ako obväz.

"Bola som absolútne šokovaná jeho správaním," tvrdí mladá žena, ktorá mala šťastie, že ju spozorovali hasiči mimo služby, ktorý si tiež urobili výlet na horu. Ani tí nemohli uveriť tomu, že muž jednoducho odišiel. Trvalo tri hodiny, kým sa im podarilo Sarah zniesť dolu. Nakoniec skončila v nemocnici, kde jej urgentne operovali ruku a zašili ju 22 stehmi.

Zdroj: profimedia.sk

Počas zotavovania sa v nemocnice Sarah dostala od jej spoločníka "bizarné" textové správy. Najprv ju požiadal, aby mu poslala fotografie jej ruky, čo aj urobila. "Povedal mi, že to vyzerá ako ruka zombie, ako keby to bola nejaká skvelá vec. Taktiež ma ubezpečil, že keď sme šli hore na horu, môj zadok vyzeral skvele," vysvetlila Sarah.

Keď rozhlasová stanica na druhý deň informovala o tom, čo sa jej stalo počas rande, poslal jej ďalšiu správu, kde jej napísal, že to v skutočnosti žiadne rande nebolo a potom si ju zablokoval na sociálnej sieti. Odvtedy o ňom viac nepočula.

Zdroj: profimedia.sk

"Niekoľko spoločných priateľov mi povedalo, že má dlhodobú priateľku. Nie som si istá, či je to pravda, ale určite to vysvetľuje jeho správanie." dodala sklamaná žena, ktorá utrpela trvalé poškodenie nervov a zostala jej jazva na pravej ruke. Okrem toho však má aj duševnú traumu a navštevuje psychológa.

"Bola to úplná nočná mora... Nedokážem pochopiť, že toto môže ľudská bytosť urobiť v dnešnej dobe. Je to jednoducho nechutné," zverila sa Sarah s tým, že veľkou pomocou pre ňu by bolo, keby pri nej už len zostal a nenechal ju samu napospas osudu. Odvtedy viac na rande nebola a chce sa teraz zamerať na seba a kariéru.