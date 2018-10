Muži, dajte si pozor na zimný penis! Nebuďte prekvapení, keď sa vám stane TOTO

"Krvné cievy v penise sa kvôli zníženej teplote úplne zúžia. Muži môžu v chladnom počasí očakávať, že ich penis sa zmenší až o 50 percent v dĺžke a 20 až 30 percent v šírke," vysvetľuje expertka na sex a vzťahy Annabelle Knightová.

Telo je naprogramované na uchovávanie tepla a energie. Keď je počasie chladnejšie, sústredí sa na hromadenie tepla a energie v strednej oblasti tela, kde sa nachádzajú životne dôležité orgány. Aby to bolo možné, telo musí znížiť tok krvi do častí tela ako ruky, prsty či penis. Semenníky sa tiež pritiahnu bližšie k telu, aby zostali v teple. "Zimný penis" je presným opakom "letného penisu", preto sa nie je čoho obávať.

Zdroj: Getty Images

Teplo a útulná atmosféra dopomáha k dovŕšeniu orgazmu, pretože teplo všetky dôležité orgány na reprodukciu uvoľní. Väčšia pravdepodobnosť dosiahnutia orgazmu je preto v prípade, že spíte v ponožkách. Chlad totiž spôsobuje znecitlivenie penisu, upozorňuje Knightová.

Dali ste si niekedy studenú sprchu? S penisom pravdepodobne urobila to isté, ako zimné počasie. Chlad totiž zvyšuje aktivitu hladkého svalstva v penise. Hladké svalstvo obaľuje cievy a spôsobuje tak erekciu. V zimných teplotách doslova zatlačí na cievy a znemožní tak prietok krvi, čo zabraňuje erekcii. Netreba však zúfať, s príchodom do tepla sa celá situácia značne zlepší. Ide o to, že chlad zbytočne zamestnáva mozog a pripomína mu, že dôležitejšie než orgazmus je dostať telo do tepla. "Ak máte problém s erekciou, odporúča sa použiť sexuálne hračky typu penisového krúžku, ktorý zvýši krvný tok v penise," radí Julia Margová, odborníčka na sex a spoluzakladateľka značky Hot Octopuss.

Zdroj: Getty Images

Sexovať vonku v zime preto vôbec nie je dobrý nápad, pretože okrem nedosiahnutia orgazmu vám hrozia aj omrzliny. Oveľa lepšou alternatívou je poriadne sa zahriať pod perinou či zapnúť ústredné kúrenie.