Žena dala susedke do úschovy škatuľu so sexhračkami: Strašidelný objav! Keď ju otvorila, stŕpla od strachu

MADRID - María del Carmen M. G. (61) dala svojej susedke v meste Castro Urdiales na severe Španielska do úschovy škatuľu, ktorej obsahom mali byť údajne sexuálne hračky. Po dlhšom čase si však susedka všimla, že zo škatule sa začína šíriť hrozný zápach. Keď sa ju napokon rozhodla v sobotu ráno konečne otvoriť, bola zdesená z toho, čo v nej uvidela. Oddelenú hlavu partnera Maríe, ktorý bol vyhlásený za nezvestného.

Susedka po nájdení ľudskej hlavy v značnom rozklade dostala záchvat paniky. Potom však kontaktovala políciu a príslušníci civilnej stráže sa pustili do pátrania po zvyšku tela 67-ročného Jesúsa Maríu B.R., ktorý zmizol bez stopy vo februári tohto roka.

Susedka uviedla, že jej María del Carmen povedala, že škatuľa obsahuje sexuálne hračky, ktorých sa chce zbaviť, pre prípad, že by polícia prehľadala jej dom v súvislosti so zmiznutím jej partnera a nechce, aby u nej našli takéto predmety.

María del Carmen bola podľa novín El País krátko po hrozivom objave zatknutá a čelí obvineniu z vraždy. Forenzné testy potvrdili, že hlava patrí jej partnerovi a žena skončila vo väzbe.

Polícia začala pátrať po zvyšku tela. Zdroj: profimedia.sk

Bratranec obete Carlos Ricondo povedal, že rodina stále dúfala, že sa vráti domov, ale po čase začala predpokladať, že sa Jesús María mohol hodiť do mora. Príbehu, ktorý si vymyslela María del Carmen podľa jeho slov však nikdy neverili.

"Najprv nám povedala, že odišiel na dovolenku. Keď sme zavolali na jeho mobil a nedostali sme odpoveď, povedala nám, že (telefón) sa pokazil potom, čo spadol do vane, a dala nám ďalšie telefónne číslo, z ktorého sme dostali správy, ale vzhľadom na spôsob, akým boli písané, sme si nemysleli, že je to on," uviedol Ricondo.

Spolu s bratrancami požiadal osobu, aby poslala zvukovú správu, aby dokázala, že je to skutočne Jesús María, ale nedostal žiadnu odpoveď, a preto ohlásil jeho zmiznutie na polícii. Podľa bratranca však úradníci nevedeli nájsť žiadny dôkaz a sudca prípad odložil potom, čo María del Carmen vyhlásila, že jej partner „dobrovoľne utiekol s 12-tisíc eurami, ktoré mal v dome“. Ricondo ale tvrdí, že obeť nikdy v dome nedržala peniaze.