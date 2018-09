Päť najnebezpečnejších miest na Zemi: Dobre si to rozmyslite, ich návšteva len na vlastné riziko

Vrchol Mount Everestu

Nie je prekvapujúce, že sa práve toto miesto nachádza v zozname. Mount Everest nie je len najvyššou horou sveta, ale zároveň aj najnebezpečnejším miestom na lezenie. Číha tu viac nebezpečenstiev, než pravdepodobne čakáte, vrátane potenciálnych zemetrasení. Tie môžu spôsobovať masívne lavíny, kvôli ktorým v roku 2015 zahynulo devätnásť ľudí v základnom tábore.

Okrem toho ste tu vystavení neustálemu chladu, ktorý zapríčinil množstvo úmrtí. Horolezci zvyknú trpieť aj nevoľnosťou z nadmorskej výšky, ktorá sa začne prejavovať približne od výšky 2440 metrov nad morom. K vážnejšiemu stavu dochádza u zdravých ľudí, ktorí sa nachádzajú len o asi kilometer vyššie, než je avizovaná výška. Kvôli nízkemu tlaku vzduchu v týchto nadmorských výškach klesá koncentrácia molekúl kyslíka. To komplikuje dýchanie a zároveň vedie napríklad k zvracaniu, bolestiam hlavy, nevoľnosti, dýchavičnosti či únave. Prejavy príznakov sú najintenzívnejšie v nočných hodinách. Ak sa rozhodnete tieto príznaky ignorovať a horlivo stúpať až na vrchol týčiaci sa viac ako osem kilometrov nad morom, riskujete veľký opuch mozgu. Spôsobuje halucinácie a veľakrát si človek ani neuvedomí, že ním trpí. Ak postihnutá osoba nie je okamžite ošetrená, nevyhne sa smrti, pretože sa narúšajú kognitívne funkcie. Mnoho ľudí pri výstupe na Mount Everest podľahlo práve opuchu mozgu. Ak vstupujete do zóny nad osem kilometrov nad morom, vstupujete vlastne do zóny smrti. Koncentrácia kyslíka v takejto výške dosahuje len jednu tretinu koncentrácie vyskytujúcej sa na úrovni mora. A ako všetci dobre vieme, bez kyslíka sa prežiť jednoducho nedá.

Zdroj: Getty Images

Vanuatu

Život pozdĺž západného pobrežia Ameriky či východného pobrežia Nového Zélandu patrí medzi najnebezpečnejšie na Zemi. Vyskytujú sa tu totiž silné zemetrasenia a cunami, ktoré je veľmi ťažké predpovedať. Prírodné katastrofy sú tu najčastejší vrahovia. Správa World Risk Report hodnotí krajiny podľa toho, do akej miery sú zasahované prírodnými katastrofami. Údaje z rokov 2012 až 2016 tvrdia, že práve Vanuatu je na prvom mieste zoznamu. Tento tichomorský ostrov je sužovaný zemetraseniami, sopečnými erupciami, cyklónmi a nedostatkom infraštruktúrnej kapacity na to, aby sa dalo prírodným katastrofám vyhnúť.

Zdroj: Getty Images

Jazero Kivu, Kongo/Rwanda

Možno ste o tejto lokalite nikdy nepočuli, ale pred viac ako tridsiatimi rokmi zažili tamojší obyvatelia strašidelný teror. Miestne vulkanické, vysoko stratifikované, vrstvené jazero začalo akumulovať a do ovzdušia vypustilo oxid uhličitý, ktorý sa v ňom stáročia hromadil. Nie je jasné, čo bolo príčinou, aj keď sa mnohí domnievajú, že za všetko mohol zosuv pôdy. 21. augusta 1986 došlo k masovému vylúčeniu tohto bezfarebného, bezzápachového plynu z jazera. Vlna plynu sa preniesla až k ľudským obydliam vzdialených 24 kilometrov, pričom zapríčinila udusenie viac ako 1700 spiacich ľudí. Na neďalekom jazere Monoun sa stalo niečo podobné. Oba prípady sú klasifikované ako limnické erupcie.

Našťastie, v prípade kamerunského Nyos, francúzski vedci v posledných desaťročiach inštalovali odplyňovacie potrubia, aby sa predišlo hromadeniu nebezpečného oxidu uhličitého pod hladinou. Ako uviedla spoločnosť Slate, k potrubiam pribudol aj varovný systém poháňaný solárnou energiou. A práve tu prichádza na rad jazero Kivu. Rozkladá sa na hranici Demokratickej republiky Konga a Rwandy. Je 2 000-krát väčšie než jazero Nyos a na jeho pobreží žijú dva milióny ľudí. Je plný metánu a oxidu uhličitého, takže je veľmi pravdepodobné, že k uvoľneniu nebezpečného plynu dôjde aj v okolí Kivu. Metán je však veľmi cenný, a preto obe krajiny súhlasili so zaradením jazera do projektu Kivuwatt Biogas Project. Musia však byť veľmi opatrní. Metán je zatiaľ bezpečne uložený v najhlbších častiach jazera, no výskumníci varujú, že ak sa dostane do ovzdušia, v okamihu zabije všetkých ľudí v okolí.

Zdroj: Getty Images

Sierra Leone

Na tomto mieste by sme sa mali obávať viacerých vecí než len prírody. Z dát Svetovej zdravotníckej organizácie vyplýva, že pre ľudí vo veku od 15 do 29 rokov je Sierra Leone jedno z najnebezpečnejších miest, ktoré si môže mladý človek vybrať pre život. V roku 2015 tu bola šanca 1:150, že umriete. Analýza tiež ukázala, že v tomto západoafrickom štáte je vysoká úmrtnosť mladých ľudí. Je dokonca vyššia než v Sýrii, kde sa bojuje. Sierra Leone je jednou z najchudobnejších krajín, ktorá má naviac obmedzený prístup k čistej a pitnej vode. Okrem toho je známa zlou zdravotnou starostlivosťou, čo sa nedávno prejavilo v celosvetovej kauze ebola.

Zdroj: Getty Images

Yellowstone

Šanca erupcie v Yellowstonskom národnom parku v ktoromkoľvek uvádzanom roku je neuveriteľne nízka, podľa Amerického geologického prieskumu ide o pravdepodobnosť v pomere 1:730 000. Dokonca aj v prípade, že by náhodou došlo k výbuchu, nepôjde o abnormálnu erupciu, ktorá by odkryla tisíc kubických metrov vulkanického materiálu. Pôjde buď o lávový prúd alebo hydrotermálny výbuch, ktorý sa v histórii Yellowstone vyskytuje oveľa častejšie. Momentálne sa v okolí nenachádza dostatok roztavenej, eruptibilnej magmy, ktorá by rozpútala erupciu. Prečo je teda vôbec Yellowstone na zozname najnebezpečnejších miest? Pretože skôr, ako vás zabije výbuch, vás zabije pád do geotermálnych prameňov, ktoré vaše telo doslova rozpustia.

Vedeli ste ale aj o tom, že v americkom Idahu je časť pokrytá Yellowstonským národným parkom, v ktorej nemôžete byť stíhaný za vraždu či akýkoľvek priestupok? Dôvodom je, že táto časť Idaha nemá vlastnú súdnu porotu a keď niekoho v danej časti zabijete, máte právo zúčastniť sa v tej časti súdneho procesu. To však nie je tak úplne možné, pretože v tejto časti okrem prírody nič a nikto nie je. Jediná možnosť je zúčastniť sa súdneho procesu vo Wyomingu, kde okresný súd dohliada na celý Yellowstonský národný park. Ak tak neurobíte, nebudete súdený vôbec. Právni experti o tejto medzere zákona vedia a tvrdia, že s tým treba niečo urobiť. Doposiaľ ale nenašli nijaké riešenie, preto sa v tejto časti odporúča byť nanajvýš opatrný.