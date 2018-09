Matke zavolali zo školy kvôli jej synovi (8): Keď zistila prečo, zostala ako obarená

OKLAHOMA CITY - Každá matka vie, že ak jej telefonujú zo školy, neznačí to nič dobré. Zvyčajne ide o nečakané zdravotné komplikácie dieťaťa. Rovnaká predtucha opantala aj Ladye Hobsonovú, keď uvidela, že jej volá učiteľka jej osemročného syna. A hoci bola pripravená na všetko, dôvod telefonátu jej takmer vyrazil dych.

Niet matky, ktorá by sa nezľakla, keď jej telefonujú zo školy jej detí. Zvyčajne totiž ide o zlé znamenie. Podobné problémy očakávala aj Ladye, keď videla, že jej volá učiteľka jej syna Brylana. "Čakala som všeličo. Väčšinou volajú rodičom, keď dieťa náhle ochorie. Ale rátala som aj s pozvaním do kancelárie riaditeľa, lebo pri deťoch nikdy neviete, čo vám pripravia," napísala Američanka na sociálnej sieti. Keď jej však učiteľka oznámila, že v Brylanovom ruksaku našli mŕtvu veveričku, takmer onemela. "Váš syn dostal chuť na mäsové pirohy z veveričky. A postaral sa o to, aby ste ich mali z čoho pripraviť," smiala sa pedagogička.

Zdroj: Facebook/Ladye Hobson

Hobsonová zostala ako obarená a keď predýchala túto informáciu, nevedela, ako má zareagovať. Triednej učiteľke vysvetlila, že o ničom nevie a márne hľadala spôsob, ako sa úbohé zviera dostalo do synovej tašky. Učiteľka jej navyše poslala fotografiu ako dôkaz. Ladye vôbec nepotešilo, že v batohu za 50 dolárov sa povaľuje mŕtva veverička pokrytá chrobákmi. "Ešte sa ma s úsmevom spýtala, ako to bude s tými pirohmi a či mám záujem o synov úlovok," pokračuje.

Popoludní, keď prišla vyzdvihnúť Brylana do školy, jej s plačom vysvetlil, že veveričku našiel ráno na ceste. Vraj chcel naozaj vedieť, ako chutia pirohy z veveričky, ktoré ocko kedysi spomínal. "Samozrejme, že som to neriešila a nehnevala som sa na neho. A na takúto večeru môže zabudnúť, nič také nikdy variť nebudem," dodala Hobsonová.