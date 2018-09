Matka oľutovala, že sa sprchovala so svojím synom (3): Spýtal sa ma na môj penis!

Na Reddite sa užívateľka s prezývkou Messybunn priznala k tomu, ako ju do poriadnych rozpakov dostal jej trojročný syn. Nedávno, keď sa spolu sprchovali, sa totiž zaujímal o to, čo má medzi nohami. "Môj syn je teraz vo veku, kedy si už začína všímať rozdiely medzi pohlaviami. Najprv sa ma opýtal, prečo je môj penis taký chlpatý. Vysvetlila som mu, že som žena a ženy nemajú penisy, ale vagíny. Potom sa spýtal, či to je otcova vina, že nemám penis, tak som povedala, že nie, že som sa takto narodila," začína svoje rozprávanie.

Chlapček sa na chvíľu zamyslel, potom sa zhrozene pozrel na mamu a zahlásil, aby od neho dala preč tie ženské orgány. Nakoniec ušiel zo sprchy preč. Messybunn tak dostal do veľmi trápnej situácie. Myslí si preto, že to bolo poslednýkrát, čo sa spolu sprchovali, hoci doteraz to robili pomerne často.

Zdroj: Getty Images

Užívatelia sa po prečítaní príbehu sami zverili s nepríjemnými otázkami, ktoré dostali od svojich detí. "Keď si môj syn prvýkrát všimol, že nemám penis, opýtal sa ma, či mi odpadol. Vysvetlila som mu, že som nikdy žiadny nemala, no on trval na tom, že mi musel odpadnúť," napísala jedna zo žien.

Podľa vývojovej psychologičky Susanne Ayers Denhamovej je úplne normálne, keď sa malé deti zaujímajú o pohlavné orgány. V takom prípade odporúča rodičom byť vecní a faktickí a hovoriť veci na rovinu.