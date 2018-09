Blondínka (24) zverejnila perfektnú rannú FOTO: Ľudia ju za to nenávidia, kvôli trápnemu detailu

Na kontroverznom zábere Scarlett Londonová sedí na posteli v obklopení héliových balónov v tvare srdca, na tvári má tonu mejkapu, dokonale učesané vlasy a vedľa seba má položený tanier zdravých raňajok. A nechýba fľaša ústnej vody, ktorú dievčina propaguje. "Najlepšie dni začínajú úsmevom a pozitívnymi myšlienkami, palacinkami s jahodami a s bezodnou šálkou čaju. A aj napriek tomu, že vám neukážem svoje skutočné ranné vlasy (verte mi, je to otrasný pohľad), ponúkam vám trochu predstavu o tom, ako môžete začať svoj deň pozitívnym spôsobom," okomentovalla 24-ročná Scarlett svoju fotku.

Mnohí užívatelia ju teraz ostro kritizujú, pretože podľa ich názoru prezentuje falošný, nedosiahnuteľný imidž, aby zapôsobila na mladých ľudí. Iní si robia posmešky z jej údajne zdravých raňajok a tvrdia, že nejde o žiadne palacinky, ale o obyčajné tortilly, ktoré majú vyzerať ako palacinky. "Je to také smiešne, na všetkých leveloch. Všetko, čo je na tej snímke, je vtipné a neskutočne falošné. Ani neviem, kde začať, či od umiestňovania produktu na fotografiu alebo od tortíl, ktoré sa tvária ako palacinky," znie jeden z prvých negatívnych komentárov. Ľuďom sa jednoducho nepáči, že blogerka sa prezentuje nereálnym spôsobom života. Fotografia je podľa nich rovnako nebezpečná, ako keď mladé dievča vidí v časopise modelku s dokonalou postavou a z každej strany počúva, že tak vyzerá ženský ideál krásy.

Našlo však aj zopár takých, čo Scarlett, naopak, obraňujú. "Je to zodpovednosť rodičov vychovať svoje deti. A každý, kto viní ľudí, ktorí zverejňujú príspevky na sociálnych sieťach, má problém sám so sebou. Ľudia ako vy, ktorí druhých ťahajú na dno, sú dôvodom, prečo je mnoho ľudí takých neistých," píše sa v jednom komentári. Blogerka napokon zdieľala ďalšiu fotografiu, kde samu seba obhájila a priznala, že sa jej ľudia prostredníctvom sociálnych sieti vyhrážajú vraždou. Londonová neskôr pripustila, že niektoré jej fotky sú príliš "ružové" a mohli by zobrazovať nedosiahnuteľnú realitu. Poukazuje však na to, že tí, ktorí chcú, majú možnosť zistiť, aká je realita. Napokon prezradila, že trpí zažívacou poruchou a Instagram jej dáva priestor ukázať, že aj s touto chorobou sa dá žiť pozitívny život.