Žena (29) otehotnela s homosexuálnym kamarátom: Neuveríte, ako sa im podarilo splodiť dieťa

LONDÝN - V hlavách opitých ľudí sa častokrát rodia šialené nápady. Dvaja kamaráti z Veľkej Británie sa rozhodli, že budú mať spolu dieťa. Jeden z nich je pritom gej, takže pohlavným stykom na to ísť nechcel. A tak vymysleli bizarný spôsob, ako to zrealizovať. Podarilo sa.

Kerry Allenová a Ali Thomson sú kamarátmi už dlhé roky. Obaja chcú rodinu, no nie spolu vzhľadom na to, že Ali je homosexuál. Keďže ani jeden z nich nemá momentálne partnera, rozhodli sa, že si dieťa spravia spolu. V momente, kedy uzavreli túto dohodu, boli síce opití, no keď vytriezveli, nič sa nezmenilo. Vygúglili, ako sa robí umelé oplodnenie "podomácky" a pustili sa do toho. Kúpili veľkú striekačku, ktorou si Kerry vstrekla Aliho semeno do vagíny a čakali, čo sa bude diať.

Dvadsaťdeväťročná Angličanka po štyroch pokusoch otehotnela. V 19. týždni však prestalo biť plodu srdiečko a ona v máji 2017 potratila. Kerry sa zase nechala oplodniť rovnakou metódou a tentokrát už dieťatko donosila až do konca. Tento rok v máji sa narodila malá Lanah.

"Už dlho sme sa chceli obaja stať rodičmi, no nemali sme partnerov. Pomerne zvláštnym spôsobom sa nám podarilo splodiť spolu dieťa, ktoré je úžasné. Cítim sa plná lásky, keď na ňu pozerám," vyznala sa zo svojich pocitov Allenová, ktorá s Alim býva pod jednou strechou. Jej kamarát je vraj tým najlepším otcom, akého si kedy mohla priať.