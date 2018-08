Dievčina (21) zrušila svadbu len týždeň pred dňom D: Kvôli HRÔZE, ktorú snúbencovi našla v mobile

Dvadsaťjedenročná stúpenkyňa Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní (známi ako Mormóni) si vylieva srdce na Facebooku v skupine "Love What Matters". Podrobne tam vykresľuje svoje obrovské sklamanie zo zistenia, ku ktorému sa dopracovala po štvorročnom vzťahu so svojím priateľom.

"Pol roka som pyšne nosila diamantový zásnubný prsteň a veľmi to bolí, keď si uvedomujem, že všetko to bolo iba klamstvo." Tým odhalením bolo to, že jej snúbenec pozerá porno. Na všetko vraj prišla iba týždeň pred svadbou, na ktorú bolo pozvaných tristo hostí. "Moja predstava o láske bola vždy spojená s čistotou a riadená Božím zákonom. Pozrela som sa mu do telefónu a mal ho doslova zahltený pornom. Takéto čudné vnímanie žien ma šokovalo," napísala Claire.

Partnerovu záľubu vníma ako krivdu a zradu. Nedokáže pochopiť, v akom omyle žila štyri roky a desí ju predstava, že by na to prišla až po svadbe. "Zo všetkého sa mi dvíha žalúdok. Veď vždy, keď mi povedal, že ma miluje, tak ma vlastne klamal," tvrdí. Podľa Daltonovej nie je na pornografii nič prirodzené a vysvetlenie, že ho sledujú všetci chlapi, je znepokojujúce. Mladá žena je presvedčená o tom, že každý, kto má tento názor, sa stará najmä o svoje sexuálne uspokojenie a uprednostňuje sexuálne túžby pred svojou manželkou, deťmi a ľuďmi, ktorí ho milujú.

Zdroj: Facebook/Claire Dalton

Užívatelia sociálnej siete sú však zdržanliví a Claire odporúčajú, aby nebola taká zaujatá. Podľa nich išlo z jej strany o prehnanú a neprimeranú reakciu, ktorú si jej priateľ nezaslúžil. "Na jednej strane nechcete, aby sme vás posudzovali a odsudzovali a vy svojimi názormi odsudzujete každého, kto neverí v Boha," napísal jej jeden z komentujúcich. "On pozeral porno, ona odvolala svadbu. Jeden z nich to strašne prehnal, ale on to nebol," podotkol ďalší.