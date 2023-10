Sadistická matka dávala deťom do rán kajenské korenie: Tvrdí, že jej deti sa navzájom sexuálne zneužívali!

Krutá matka týrala svoje deti niekoľko rokov, na sociálnych sieťach dávala radi ako byť dobrým rodičom (Zdroj: Instagram/moms_of_truth)

NEW YORK – Mormónská matka Ruby Franke je obvinená zo šiestich trestných činov ublíženia na zdraví. Vlastné deti zväzovala lepiacou páskou, nedávala im jesť a do rán im sypala kajenské korenie. Polícia postupne odhaľuje ďalšie kruté skutky, ktoré spáchala.

Kedysi youtuberka, dnes obvinená zo šiestich trestných činov. Ruby Franke, na pohľad sympatická mladá matka šiestich detí prezradila súdu, že sa jej deti už niekoľko rokov navzájom sexuálne zneužívajú, informuje antiyoutuber.cz. V minulosti sa na sociálnej sieti priznala, ako synovi po tom čo neposlúchol, vzala posteľ na pol roka, mobilný telefón a musel spať na kresle. S verejnosťou riešili aj prečo ich dcéra príliš mrká alebo nakrúcali choré dieťa ležiace v kúpeľni.

Matka, ktorá na Youtube vystupovala pod kanálom 8 Passengers (8 cestujúcich) sa už pred mesiacom stala terčom vyšetrovania polície. Vtedy utiekol z domu jej dvanásťročný syn, ktorý mal na rukách aj nohách lepiacu pásku a susedov prosil o jedlo a vodu. Susedia zavolali na matku políciu a odvtedy sa objavujú aj ďalšie podozrenia z týrania svojich vlastných detí.

So svojou svojskou a tvrdou výchovou sa často chválili aj na sociálnych sieťach, čo mnohí rodičia kritizovali. Vtedy však zrejme nikto nevedel, aká je situácia vážna. Jeden z prípadov, ktorý riešila polícia v súvislosti s ich rodinou bolo priznanie detí, že im matka do rán sypala kajenské korenie spolu s medom. Tieto podozrenia sa potvrdili aj v domácnosti, kde matka žila so svojimi deťmi už bez manžela. Policajti objavili aj uzatvárateľnú miestnosť za kovovými dverami, v ktorej našli rôzne laná, putá a obväzy.

Na svetlo sveta sa však dostala aj výpoveď matky, ktorá na súde tvrdila, že jedno z jej detí sexuálne zneužíva iné dieťa už niekoľko rokov. Ďalší jej syn podľa jej slov sexuálne zneužil dvadsať osôb vrátane bratrancov, sesterníc, ale aj susedov. Matka pokračovala a uviedla, že jedno z detí od troch rokov sleduje filmy pre dospelých, no súdu neposkytla žiadne dôkazy. Na súde bol prítomný aj otec, ktorý sa od matky svojich detí odsťahoval spolu s najstarším synom. Ten už v minulosti žiadal, aby mu súd zveril do opatery aj ostatné deti, no nestalo sa tak.