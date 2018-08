Jete tento POKRM na raňajky? Zvážte to, môže sa stať, že kvôli nemu neprejdete drogovým testom

ST. PETERSBURG - Na prvý pohľad vyzerajú neškodne, no v skutočnosti sa môžu postarať o veľké nepríjemnosti. Reč je o potravinách obsahujúcich napríklad mak. Tie totiž môžu spôsobiť, že neprejdete drogovým testom. Na vlastnej koži sa o tom presvedčila žena, ktorej lekári po zjedení makovej žemle tesne pred pôrodom našli stopy ópia v krvi.

Znie to trochu strašidelne, ale k podobným situáciám môže dôjsť skutočne veľmi ľahko. Podľa denníka Tampa Bay Times za všetko môžu semená maku. Kvet maku totiž obsahuje ópium a v semenách je preto možné niekedy nájsť stopy morfínu. Tie vás nedokážu "nadrogovať", no citlivejší test dokáže odhaliť ich prítomnosť vo vašom tele, a to vám môže spôsobiť problémy.

Zdroj: Getty Images

Na vlastnej koži to v apríli zažila Elizabeth Edenová z amerického Marylandu, ktorá bola v tom čase tesne pred pôrodom. Na raňajky zjedla žemľu s makovými semiačkami a išla do práce. Neskôr dostala kontrakcie a bola prevezená do nemocnice. Tam jej sestrička oznámila, že sa v jej krvi nachádzajú opiáty. Elizabeth lekárom povedala o makovej žemli a požiadala o opätovné testovanie.

Lekári to však odmietli a pacientku nahlásili štátnym úradníkom. Pre Edenovú to bol veľmi traumatizujúci zážitok. Pozitívny drogový test znamenal, že jej novonarodená dcérka musela v nemocnici ostať sama, aby ju lekári mohli niekoľko dní sledovať. Našťastie sa rýchlo zistilo, že za pozitívny výsledok drogového testu čerstvej mamičky skutočne môže žemľa s makom. V priebehu posledných rokov bolo zaznamenaným niekoľko podobných prípadov. Mak nie je jediná potravina, v dôsledku ktorej môže test človeka vyhodnotiť ako drogovo pozitívneho. Za podobné látky sa považujú aj lieky proti chrípke a nachladnutiu, pitie Tonicu či pasívne fajčenie marihuany.